[헤럴드경제=민성기 기자] 필리핀 교도소에서 복역하던 이른바 ‘텔레그램 마약왕’ 박왕열이(48·닉네임 전세계) 지난 25일 한국으로 송환된 가운데, 과거 황하나가 박왕열에게 유통된 마약을 사용한 것으로 알려졌다.

박왕열은 영화 ‘범죄도시2’와 디즈니+ 시리즈 ‘카지노’ 속 사건의 모티브가 된 실존 범죄자로, 2016년 한국인 3명이 총격으로 숨진 채 발견된 사탕수수밭 살인 사건 주범으로 널리 알려졌다.

그는 국내에서 150억 원 규모의 유사수신 사기를 벌이고 필리핀으로 달아난 한국인 3명을 바콜로드시 사탕수수밭에서 총으로 살해하고, 피해자들로부터 빼앗은 카지노 투자금 7억2000만원을 가지고 도망쳤다.

박왕열은 두 차례 탈옥 끝에 살인죄 등으로 징역 60년을 선고받았지만 호화 교도소 생활을 하며 마약 을 유통했다. 그는 수감중 텔레그램 활동명 ‘전세계’로 마약 유통을 계속했고 이는 국내 최대 규모 마약 공급책으로 불렸던 ‘바티칸 킹덤’에 흘러들어갔다. 지인 마약 투약 혐의로 재판을 받고 있는 황하나도 이를 통해 마약을 구입한 것으로 전해졌다.

박왕열은 과거 한 방송 인터뷰에서 “입을 열면 (대한민국이) 한 번 뒤집어진다”, “검사 중에도 옷 벗는 놈들이 많을 것”이라며 수사기관을 조롱하는 태도를 보인 바 있다.

이번 박왕열 송환을 계기로 과거 대형 마약 사건 및 연예계, 클럽 버닝썬 관련 사건까지 재수사가 이뤄질 가능성도 제기되고 있다.

범정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 박씨가 가담한 마약 유통 조직의 실체를 규명하고 마약 거래로 취득한 범죄수익도 추적·환수할 방침이다.