[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장이 김부겸 전 국무총리의 대구시장 출마를 언급했던 것과 관련해 “개인적 바람이었다”며 확대 해석을 경계했다.

홍 전 시장은 25일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “김부겸 전 총리와는 한나라당 시절 같은 당에 있으면서 호형호제했었고 그가 민주당으로 건너간 후도 그 관계는 변함이 없다”며 이같이 전했다.

이어 “지금 나온 후보자들 중 대구를 다시 일으켜 세울 인물이 보이지 않는다. 그런 의미에서 김 총리가 나서주면 좋겠다는 바람에서 ‘청년의꿈’ 회원들이 묻기에 답변한 것 뿐”이라고 설명했다.

그는 “저는 현실정치를 떠났기에 지방선거에 관여할 일은 없다”며 이를 정치적 행위, 민주당 지지를 밝힌 것으로 해석하지 말아 달라고 했다.

그러면서 “지금 쇠락일로에 들어가 있는 대구가 TK신공항과 신산업을 유치하지 않으면 몰락하고 만다. 대구가 (과거의) 3대 도시 명성을 찾아야 한다”며 그렇기에 이재명 정부의 도움을 끌어낼 수 있는 힘 있는 인물이 필요하다고 강조했다.

아울러 “국민의힘은 ‘막대기만 꽂아도 당선된다’는 논리는 대구시민들의 절박함을 모르는 정치인들의 신선놀음에 불과하다”며 국민의힘이 텃밭을 위해 해준 일이 뭐냐고 했다.