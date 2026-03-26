- 정부 AI 바우처 지원사업 공급기업 등록…AI 디지털 워터마크 솔루션 상용화

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)는 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)와 정보통신산업진흥원(이하 진흥원)이 주관하는‘2026년 AI 바우처 지원사업’의 공급기업으로 등록되며, 중소·소상공인의 디지털 전환을 지원하고 위변조 없는 AI 생태계 구축에 나선다.

이번 등록을 통해 조폐공사 기술연구원에서 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 위변조방지 기술을 민간에 제공하고, 공공기관으로서의 안전한 디지털 환경 조성에 기여할 계획이다.

조폐공사는 AI 바우처 사업을 통해 중소기업 및 소상공인이 AI 기술을 도입하는 데 필요한 솔루션을 공급하고, 자사의 고도화된 위변조 방지 기술을 기업의 상품·제품 보호를 위해 제공해 시장의 신뢰도를 높이는 데 기여할 예정이다.

특히, 조폐공사는 AI 기반의 위변조 방지 기술을 통해 디지털 콘텐츠의 원본성을 보장하고, 가짜뉴스 및 딥페이크 등 AI 역기능으로 인한 사회적 혼란을 예방하는 데 주력한다.

또한, 조폐공사는 과기정통부와 진흥원이 주관하는 ‘2025년 AI 컴퓨팅 자원 활용 기반 강화(GPU 임차 지원)사업’에 선정돼 지난 1월부터 고성능 AI GPU(그래픽처리장치) 자원을 적극 활용하고 있다. 이를 통해 조폐공사는 AI 디지털 워터마크 기술을 더욱 고도화하고, 다양한 산업 분야에 적용 가능한 AI 솔루션 개발에 박차를 가한다.

성창훈 사장은 “이번 AI 바우처 공급기업 등록과 AI GPU 임차사업 선정을 통해 조폐공사가 AI 전문기업으로 전환하는 중요한 계기를 마련했다”며, “국민들이 안심하고 신뢰할 수 있는 AI 생태계를 조성하고, 중소·소상공인과의 상생을 통해 국가 경제 발전에 기여하는 공공기관의 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

조폐공사는 앞으로도 AI 기술을 활용한 위변조 방지 솔루션 개발에 집중하고, 민간 기업과의 협력을 강화해 AI 기반의 안전하고 투명한 디지털 환경을 구축하는 데 선도적인 역할을 할 계획이다.