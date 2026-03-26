3월 28일 개통…“화도IC 일대 교통 정체 크게 개선될 것”

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시가 오는 28일 예정된 화도IC 서울방면 진입램프 확장 구간 개통을 앞두고 지난 25일 현장 점검을 실시했다.

이번 현장 점검은 준공된 시설의 전반적인 상태를 확인하고 개통 전 안전성과 이용 편의성 등을 최종 점검하기 위해 진행했다. 이날 현장에서는 사업 추진 경과를 공유하고 주요 구간에 대한 긴밀한 점검이 이뤄졌다.

화도IC 서울방면 진입램프 확장공사는 교통 혼잡 해소 및 차량 통행 여건 개선을 위해 서울춘천고속도로㈜와 협력해 추진했다.

시는 이번 현장 점검 결과를 바탕으로 미비점을 보완한 뒤 관계기관 협의 절차 등을 거쳐 당초 4월 1일로 예정했던 개통 시기를 주말 교통 편의 등을 고려해 3월 28일로 앞당겨 개통할 계획이다.

주광덕 남양주시장은 “이번 확장공사를 통해 화도IC 일대 교통 정체가 크게 개선될 것으로 기대된다”며 “개통 전까지 철저한 점검을 거쳐 시민들에게 안전하고 편리한 도로 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.