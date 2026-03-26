행안부, 전남·광주 통합 준비단 공식 설치 후 첫 합동 워크숍 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 대한민국 행정체제 개편의 새로운 이정표가 될 ‘전남광주통합특별시’의 7월 출범을 위해 행정안전부와 지방정부가 본격적인 협업에 돌입했다.

행안부는 25일 광주에서 윤호중 행안부 장관, 황기연 전라남도 지사 권한대행, 고광완 광주광역시 시장 권한대행이 참석한 가운데 ‘전남광주통합특별시 출범 준비 합동 워크숍’을 개최했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 행안부와 이번 달 정식으로 출범한 양 시·도 ‘통합준비단’이 한자리에 모인 첫 공식 행사다.

각 준비단에서 그간 개별적으로 추진해 온 통합 방안을 공유하고, 출범까지 남은 100여일 동안 시급한 현안들을 집중적으로 논의했다.

세션 1에서는 행안부·전남·광주 간 주요 과제 협의를 위한 첫 공식 테이블로, 담당 업무별로 나눠 분과별 회의를 진행했다.

분과는 ▷재정 ▷자치법규 ▷정보시스템 등 주요 분야별로 구성됐고, 특별법 위임 조례 제정, 기존 조례 전수조사 및 유형별 정비방안 등 기관 간 협의가 필요한 필수 과제를 도출하고 구체적 추진 방안을 논의했다.

전체회의로 진행된 세션 2에서는 그동안의 논의를 바탕으로 최종 확정된 ‘통합특별시 출범 준비 단계별 이행안을 보고하고, 주민이 일상에서 체감할 수 있는 긍정적인 변화를 만들어 내기 위해 행안부·전남·광주가 원팀으로 모든 역량을 집중한다는 데 뜻을 모았다.

윤호중 행안부 장관은 “전남광주통합특별시는 수도권 일극체제를 극복하고 지역 주도 성장을 실현하기 위해 대한민국에서 처음으로 시도되는 광역 지방정부 간의 통합”이라며 “행안부·전남·광주가 시대적 과업을 추진하는 사명감을 갖고, 통합의 밑그림을 함께 그려나가길 기대하며, 정부 역시 끊임없이 소통의 장을 마련해 광역 정부 통합의 완성도를 높여 나가겠다”고 밝혔다.