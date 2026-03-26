베타 프로그램 후 약 4개월 만에 공식 출시 북마크·방문기록 등 모바일과 실시간 공유 퍼플렉시티 협업으로 에이전틱 AI 기능 탑재

[헤럴드경제=차민주 기자] 삼성전자는 ‘삼성 브라우저(Samsung Browser)’ PC 버전을 출시했다고 26일 밝혔다. 퍼플렉시티와의 협업에 기반한 에이전틱 인공지능(AI) 기능을 탑재, AI 브라우저로서 도약한단 방침이다.

삼성 브라우저 PC 버전은 지난해 10월 한국과 미국에서 베타프로그램을 통해 처음 선보인 후, 약 4개월 만에 정식 출시됐다.

삼성전자에 따르면 삼성 브라우저는 모바일과 PC의 경계를 허무는 연결 경험을 제공한다. 북마크와 방문 기록 등 브라우저 데이터가 실시간으로 연동되고, 모바일과 PC간 상태를 공유해 다른 기기에서도 사용자가 기존에 보고 있던 웹 페이지의 위치까지 그대로 보여준다.

특히 사용자가 PC 버전의 동기화 항목에서 로그인 정보나 개인정보를 자동으로 완성해 주는 ‘삼성패스(Samsung Pass)’ 기능을 활성화하면 저장된 정보를 PC 브라우저에서도 활용할 수 있다. 이를 통해 간편 로그인도 가능하다고 삼성전자는 언급했다.

아울러 퍼플렉시티와 협업을 기반으로 삼성 브라우저에 에이전틱 AI 기능을 새롭게 탑재했다. 이로써 자연어 기반의 명령을 수행하고, 사용자가 보고 있는 웹 페이지의 내용과 맥락을 이해할 수 있다는 게 삼성전자의 설명이다.

예를 들어 사용자가 서울의 관광 명소들을 소개한 웹 페이지를 보다가 우측 상단의 AI 아이콘을 클릭한 뒤, AI 에이전트 대화창에 ‘여기 있는 장소들을 포함해서 서울 관광 일정을 계획해 줘’라고 입력하면 삼성 브라우저가 명소들을 파악해 동선을 고려한 최적의 여행 계획을 알려준다.

이어 삼성전자는 고도화된 자연어 이해 능력을 바탕으로, 웹 페이지 안의 텍스트 외 영상 콘텐츠의 내용도 파악할 수 있다고 밝혔다. 특정 영상을 검색하거나 내용을 요약해 주는 것을 넘어, 특정 장면을 찾아서 재생하는 것도 가능하다.

또 단순한 답변을 제공하는 것뿐만 아니라 사용자의 브라우저 사용 기록, 열려 있는 다양한 탭을 종합적으로 분석해 최적의 설루션을 제공한다.

삼성 브라우저 PC버전은 윈도우 11과 일부 윈도우10(버전1809 이상)에서 지원된다. 에이전틱 AI 기능은 한국과 미국에서 서비스를 먼저 시작해, 추후 사용할 수 있는 국가를 확대한단 방침이다.