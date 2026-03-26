[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리가 본인과 가족 명의 재산으로 3억3000만원(작년 말 기준)을 신고했다. 이는 종전 신고액보다 1억7000만원 늘어난 금액이다

정부공직자윤리위원회는 26일 이 같은 고위 공직자 재산 내역을 공직윤리시스템과 관보를 통해 공개했다.

김 총리는 본인 명의로 서울 영등포구 대림동 빌딩 전세권 800만원과 배우자 명의 서울 양천구 목동 다세대주택(1억6000만원)을 신고했다. 배우자 명의 영등포구 신길동 소재 오피스텔 전세권(4억원)도 있었다.

김 총리와 가족의 예금액은 1억4000만원에, 채무는 7억3000만원이 있었다. 김 총리의 재산 증가 사유는 급여 저축, 증권 가액 변동, 후원금 모금 등이다.

윤창렬 국무조정실장도 종전 신고보다 5억3000만원 증가한 29억6000만원을 신고했다. 증가액은 전 직장 퇴직소득과 근로소득 등이었고, 이전 신고 때 잘못 기입한 사항을 정정한 부분도 일부 있다고 윤 실장은 밝혔다.

윤 실장이 신고한 재산은 구체적으로 본인 명의 세종시 아파트(5억2000만원)와 강원 원주시의 주택·상가 복합건물(1억5000만원), 배우자 명의 서초구 잠원동의 아파트 전세권(18억원) 등이다. 윤 실장과 가족의 보유 예금은 4억4000만원, 증권은 3000만원 규모였다.

김영수 국무1차장과 김용수 국무2차장은 지난 신고와 큰 변동 없이 각각 5억8000만원과 24억1000만원을 신고했다.

국무조정실 재산공개 대상자 가운데 권남훈 산업연구원장은 5억3000만원이 늘어난 91억1000만원을 신고했다. 투자 증권의 수익률 상승을 주요 증가 이유로 들었다.

고영선 한국교육개발원장은 52억8000만원, 고혜원 한국직업능력연구원장은 40억원, 이영 한국조세재정연구원장은 39억3000만원을 각각 신고했다.

신영석 한국보건사회연구원장은 종전 신고보다 14억2000만원 늘어난 26억4000만원을 신고했다. 그는 랩어카운트 상품의 주식 매매 등으로 인한 가액 변동을 주요 증가 이유로 밝혔다.

이영 원장은 본인과 배우자 명의로 엔비디아·오라클 주식 등 증권 10억8000만원어치를, 신영석 원장은 본인·배우자가 테슬라·팔란티어테크 주식 등 17억6000만원 규모 증권을 각각 보유했다.

최동석 인사혁신처장은 종전 신고보다 1억2000만원 감소한 56억3000만원을 신고했다. 최 처장은 가상자산 21억7000만원어치를 매각해 예금이 총 30억5천만원으로 늘었다.

조원철 법제처장은 4억원 늘어난 49억6000만원을 신고했다. 본인과 가족이 SK하이닉스 주식을 중심으로 10억원 규모 증권을 보유했고, 총 1억3000만원 상당의 서양화 15점도 신고했다.

지난해 말 임명된 김호철 감사원장과 최근 취임한 정일연 국민권익위원장은 이번 재산 신고 대상에 포함되지 않았다.