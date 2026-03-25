시민들 “딸 셋인데 다가구 정책 잘 마련해 달라”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식 참석차 경남을 찾은 이재명 대통령이 진주 중앙시장을 깜짝 방문했다. 이 대통령은 참모들과 호떡을 나누며 “빈말이 아니고 진짜로 맛있다”고 말했다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 경남 진주시에 있는 진주중앙시장을 깜짝 방문해 민심을 청취했다”면서 “진주중앙시장은 1884년 개장한 유서 깊은 전통시장으로, 진주 지역의 대표 상업 거점으로 자리하고 있습니다. 이 대통령은 후보 시절이던 지난해 5월에도 이곳을 방문한 바 있다”고 했다.

안 부대변인은 “상인들과 주민들은 예고 없이 깜짝 등장한 이 대통령을 환호와 박수로 맞이했다”면서 “현장에서는 ‘이재명 대통령 최고!’, ‘사랑합니다’, ‘감사합니다’, ‘멋있어요’, ‘고생 많으십니다’ 등 다양한 응원의 목소리가 이어졌다”고 현장 분위기를 전했다.

이 자리에서 이 대통령은 시민들과 일일이 눈을 맞추며 인사했고, 셀카 촬영에 응했다고 한다. 안 부대변인은 “특히 아이들을 지나치지 않고 몇 살인지 묻는 등 세심하게 소통하며 함께 사진을 찍었다”고 덧붙였다.

이 대통령은 이어서 시장 곳곳을 둘러보고, 상인들에게 장사가 잘되는지 묻는 등 현장의 목소리를 청취했다.

또한 이 대통령은 상추와 애호박 등을 현금과 온누리상품권으로 구입했고, 귤과 꼬치전, 호떡, 엿, 딸기 등을 즉석에서 맛본 뒤 사들였다고 한다.

이 대통령은 참모들에게 호떡을 권하며 “빈말이 아니고 진짜로 맛있다”고 여러 차례 말해 현장에선 웃음이 터지기도 했다. 그러면서 이 대통령은 “안 먹은 사람 없냐”며 주변을 챙겨 다 함께 호떡을 나눠 먹기도 했다고 안 부대변인은 전했다.

이 대통령의 방문에 몰려든 시민들의 요청도 이어졌다. 한 상인은 이재명 대통령의 방문이 진주에 활력이 될 것이라고 감사를 표하고 “10월 진주남강유등축제가 열릴 때 꼭 다시 방문해 달라”고 했다.

또 다른 상인은 “잘하고 계시는 거 다 압니다”라고 응원했고, 이 대통령은 “열심히 할 테니 많이 도와주세요”라고 답했다.

이어 이 대통령은 “건강하세요”라고 하는 한 시민에게 “나는 멀쩡한데 우리 국민들이 건강하셔야죠”라고 인사를 건네기도 했다.

또 한 부부는 이 대통령과 사진을 찍은 뒤 “딸이 셋인데 다자녀 가구를 위한 정책을 잘 마련해 달라”고 요청했다고 한다.

안 부대변인은 “이 대통령은 시민들과 악수하고 사진을 찍으며 한동안 시간을 보냈다”면서 “시민들은 ‘멀리 진주까지 와주셔서 감사하다’, ‘늘 건강하시라’며 이 대통령을 배웅했다”고 말했다.