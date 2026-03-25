4월 2일 구로구청 대강당…청소년·학부모 150명 대상 무료 특강 수능 만점자의 생생한 학습·진로 전략 공유, 질의응답 등 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 오는 4월 2일 구로구청 대강당에서 ‘2026 수능 만점자와 진로진학 토크콘서트’를 개최한다.

이번 토크콘서트는 대학수학능력시험 만점자의 실제 경험을 바탕으로 효과적인 학습 방법과 진로·진학 전략을 공유하고, 청소년과 학부모의 궁금증을 해소하기 위해 마련됐다.

강연자로는 2026학년도 대학수학능력시험 만점자인 최장우 학생(서울대 경제학부 재학)이 나선다. 최장우 학생은 ‘유 퀴즈 온 더 블록’, ‘뉴스투데이’, ‘김현정의 뉴스쇼’ 등 다양한 방송과 유튜브 채널에 출연해 주목받았다.

이날 특강은 지역 내 중‧고등학생 및 학부모 150명을 대상으로 4월 2일 오후 7시부터 8시 30분까지 진행된다.

전문 사회자의 진행으로 사전 접수된 질문 중 5가지를 선정해 답변, 청소년과 학부모에게 전하고 싶은 메시지도 함께 전달할 예정이다. 이어 현장 참여자들과의 즉석 질의응답을 통해 보다 구체적이고 실질적인 상담을 진행, 행사 종료 후에는 만족도 조사와 기념사진 촬영으로 마무리한다.

신청은 3월 31일까지 홍보 안내문의 큐알(QR)을 통해 선착순으로 접수한다.

보다 자세한 사항은 구로구청 누리집에서 확인하거나 구로진로직업체험지원센터로 문의하면 된다.

구로구 관계자는 “수능 만점자의 경험을 통해 학생들이 자신에게 맞는 학습 전략과 진로 방향을 설정하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 청소년과 학부모를 위한 다양한 진로·진학 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.