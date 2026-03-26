이번 공개 대상자 중 증가액·총액 모두 1위…윤호중 행안장관 23억원 신고

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부 이북5도위원회의 이세웅 평안북도지사가 삼성전자 주가 상승 영향으로 재산이 500억원 넘게 늘어나 증가액과 총액 모두 1위를 기록했다.

정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 정기 재산변동사항에 따르면 이 지사는 본인과 배우자 명의로 총 1587억2484만3000원의 재산을 신고했다.

이는 직전 신고보다 540억3895만9000원 증가한 것으로, 이번 공개 대상자 1903명 중 재산 증가액이 가장 컸다. 재산 총액 기준으로도 1위를 차지했다.

재산 증가의 주요 요인은 삼성전자의 주식 가치 상승이다. 본인과 배우자의 보유 주식과 채권 등 증권 신고액은 총 1063억5479만4000원으로, 종전보다 542억4505만원 늘었다.

이 지사는 삼성전자 주식을 81만1100주 보유하고 있다. LG전자 2845주, 대한항공 1만8469주, 한진칼 1907주 등도 보유하고 있으나 삼성전자 주식에 비하면 소량이다.

경기 남양주와 서울 강북구 수유동·중구 장충동, 충북 괴산 등에 373억5611만8000원 상당의 본인 명의 토지를 보유하고 있고, 장충동 단독주택(91억2900만원)도 신고했다.

이 밖에 2015년식 마이바흐(3650만원)와 2025년식 G90 롱휠베이스(1억4062만원) 등 차량을 보유하고 있다. 배우자 명의로 골프장 3곳과 콘도 1곳 등 3억3233만원 상당의 회원권을 보유하고 있고, 예금은 본인 및 배우자 명의로 총 58억7547만9000원을 보유하고 있다.

손양영 이북5도위원회 함경남도지사는 63억6987만2000원을 신고해 직전보다 6억6631만7000원 증가했다.

손 지사는 서울 서초구 다가구주택과 마포구 공덕동 오피스텔, 송파구 아파트, 경기 성남시 분당구 사무실(배우자 명의) 등 총 46억1725만원 규모의 부동산을 보유했다.

또 손 지사의 배우자가 10억851만4000원 상당의 주식을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

윤호중 행안부 장관은 23억7960만9000원을 신고해 직전보다 2억1849만6000원 증가했다.

윤 장관은 배우자와 함께 부천시 상가, 구리시 아파트·사무실 전세권·상가 등 총 10억3553만4000원 규모의 부동산을 보유하고 있다.

김용균 행안부 안전예방정책실장은 총 11억3881만5000원의 재산을 신고했다.

김 실장은 본인과 배우자 공동명의로 서울 성동구 아파트(12억3500만원)와 세종시 아파트(5억800만원) 등 2주택을 보유하고 있고, 총 12억2340만3000원의 채무를 신고했다. 본인, 배우자, 모친의 예금은 4억1338만8000원이다.

행안부 국가경찰위원회 김정석 상임위원은 64억1297만7000원을 신고했다.

김 상임위원은 서울 용산구 단독주택을 비롯해 울산시 사무실, 목동 아파트 전세권 등 본인·배우자·장남 명의 건물을 합쳐 22억3958만2000원 규모로 신고했다.

본인과 배우자, 장남 명의 예금은 33억6684만2000원으로 집계됐다.

김승룡 소방청장은 5억867만6000원을 신고했다.