제78기 정기주주총회서 밝혀
“충분한 현금은 미래 성장 위한 보험”
“HBM4E, 올해 안에 샘플 공급”
주주 환원 정책에 불만 토로한 주주도
[헤럴드경제=박지영 기자] “순현금 100조 이상 확보로 어떠한 환경에서도 장기적이고 전략적으로 필요한 투자를 집행해 경쟁력을 확보하겠습니다.”
25일 경기도 이천 SK하이닉스 본사에서 열린 SK하이닉스 제78기 정기주주총회에서 곽노정 대표이사 사장은 이같이 말했다.
곽 대표는 “최근 우리 회사 재무건전성이 개선됐지만 AI(인공지능) 기술을 주도하고 메모리 수요를 견인하는 글로벌 탑 티어 기업들과 비교하면 여전히 부족한 수준”이라며 “지금 메모리 시장은 AI 시대의 중심에서 전례없는 성장 기회를 잡았고, 글로벌 고객들과 이를 실현하기 위해서는 한 단계 강화된 재무 건전성이 필요하다”고 설명했다.
또한 “충분한 수준의 현금은 미래 성장을 위한 전략적 자산인 동시에 시장 불확실성을 대비하기 위한 보험”이라며 “폭발적으로 늘어나는 글로벌 고객사들의 주문을 적기에 대응할 수 있는 생산 인프라를 구축하겠다”고 강조했다.
곽 대표는 이날 지난해 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 점유율이 65%라고 강조하기도 했다.
그는 “올해 AI 인프라 및 온디바이스 확산에 따라 메모리 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망된다”며 “HBM 뿐만 아니라 AI 디램, AI 낸드 매출이 큰 폭으로 확대될 것으로 전망하고 있다”고 설명했다.
엔비디아향 HBM4에 대해서는 “지난해 9월 세계 최초 양산 체계를 구축했고 그 이후 고객사에 샘플 공급 최적화 과정을 거쳐 고객이 원하는 스케줄에 맞춰 공급할 수 있도록 원활히 진행 중”이라며 “하반기부터 HBM4 매출이 확대될 것으로 보이며, 올해 안에 HBM4E 샘플을 공급하고 일정대로 진행할 것”이라고 말했다.
SK하이닉스는 GPU와 맞춤형 반도체(ASIC) 등 다양한 AI 칩 업체와 협력을 확대해 시장 1위 지위를 이어나가고, HBM4 이외 소캠2, GDDR7, DDR5 등으로 시장 주도권을 강화하겠다고 다짐했다.
아울러 차세대 핵심 경쟁 요소로 부상하고 있는 커스텀 HBM과 초고용량 초고속 메모리인 PIM(프로세싱 인 메모리)과 CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBF(고대역폭플래시) 등 차세대 포트폴리오도 선제적으로 확보해 나가겠다고 밝혔다.
다만 오늘 오전 공시로 소식을 알린 올 하반기 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 관련해선 주주들의 불만도 이어졌다. 한 주주는 “왜 신주를 발행해 ADR 상장을 하냐”며 “주주환원 등에 대한 얘기는 없이 순현금 100조를 모으겠다고 하면 주주는 뒤로 밀려나는 것 아니냐”며 불만을 토로하기도 했다.
곽 대표는 “과거와 같은 다운턴이 오더라도 꾸준히 투자해 성장을 이어가야 주가도 올리고 배당도 드릴 수 있다. 적기 투자와 기술개발로 꾸준한 성과를 내겠다”고 답했다.
아울러 액면분할 여부를 묻는 주주의 질문에 대해서는 “단순히 주가뿐만 아니라 거래량과 투자 자금성, 비전 전망 등을 종합적으로 고려해야 한다”며 현시점에서는 계획이 없다고 선을 그었다.
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