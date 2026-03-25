[헤럴드경제=정목희 기자] 아마존이 소비자용 휴머노이드 로봇 스타트업 ‘파우나 로보틱스(Fauna Robotics)’를 인수하며 가정용 로봇 사업 강화에 나섰다.

블룸버그통신은 24일(현지시간) 소식통을 인용해 아마존이 지난주 파우나를 인수했다고 보도했다. 인수 규모는 공개되지 않았다.

파우나 직원 약 50명은 아마존 운영 부문 산하 ‘퍼스널 로보틱스 그룹’에 합류할 예정이다. 아마존 대변인은 “모든 사람을 위한 유능하고 안전하며 재미있는 로봇을 만들겠다는 파우나의 비전에 기대를 걸고 있다”고 밝혔다.

파우나는 지난 1월 ‘스프라우트(Sprout)’라는 휴머노이드 로봇을 출시했다. 이 제품은 외부 개발자가 애플리케이션을 추가할 수 있도록 설계된 플랫폼형 로봇이다.

가격이 5만달러인 스프라우트는 사람의 음성을 인식하고, 장난감을 주워 오거나 팬트리에서 음식을 가져오는 등의 일을 할 수 있다.

아마존은 스프라우트를 아마존의 사업장에 투입할 계획은 없다고 블룸버그는 전했다.

아마존은 2021년 가정용 로봇 ‘아스트로’를 출시한 바 있지만 시장의 호응을 얻지 못했다.

아마존은 과거 로봇 관련 기업을 인수한 적 있지만 이는 주로 온라인 쇼핑 주문 처리와 택배 배송에 초점을 맞춘 것이다. 지난주에는 4족 보행 로봇을 제조하는 리버(Rivr)를 인수한 사실도 확인했다.