기후부·한국환경산업기술원, ‘전력 배출계수 고도화 정책토론회’ 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 기업의 온실가스 배출량 산정 역량 강화를 위해 전문가들이 한자리에 모인다.

기후에너지환경부와 한국환경산업기술원은 26일 오후 서울 용산구 비앤디파트너스에서 관계 전문가와 산업계가 참여하는 ‘전력 배출계수 고도화를 위한 정책토론회’를 개최한다고 25일 밝혔다.

국가 전력 배출계수 갱신주기가 3년에서 1년으로 단축되고 제품의 생산부터 판매까지 발생하는 모든 온실가스 정보가 목록화되는 등 온실가스 배출량 산정의 중요성이 강조되는 상황에서 열리는 이번 토론회는 산·학·연 등 관계 전문가들이 모여 국가 전력 배출계수와 전과정 전력 배출계수에 대한 정책을 공유한다.

국가 전력 배출계수는 온실가스종합정보센터에서 공표하는 국가 승인 온실가스 배출계수로, 전기를 1만큼 만들 때 이산화탄소가 얼마나 나오는지 나타낸 수치를 말한다.

또 제품 전과정평가(LCA, Life Cycle Assessment)에 활용되는 전과정목록 데이터베이스(LCI DB)의 활용성을 높이고 기업 지원방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이번 정책토론회에서는 한국환경산업기술원이 국제 탄소규제정책과 국가 전과정목록 데이터베이스 개발 현황을 소개하고, 한국에너지공단은 온실가스 배출권거래제 등에서 활용되는 국가 전력 배출계수 개발 추진 현황을 발표한다.

이어 제품 전과정평가 시 활용되는 전력 전과정목록 데이터베이스개발 현황과 전과정 전력 배출계수의 주기적 갱신 방안도 소개된다.

이어지는 종합토론에서는 한국환경한림원, 대한상공회의소, 서울대학교, 에너지경제연구원 등 관련 분야 전문가와 산업계가 참여해 전력 배출계수 고도화를 위한 정책방향을 논의하고, 기업이 온실가스 배출량 산정과정에서 겪는 어려움과 정부의 지원 필요 사항에 대해 의견을 나눌 계획이다.

오일영 기후부 기후에너지정책실장은 “전력 배출계수는 기업의 온실가스 배출량 산정과 기후공시 대응 등의 기반이 되는 핵심 정보”라며 “전력 배출계수의 주기적 갱신 등을 통해 기업이 온실가스 배출량을 정확하게 산정하고 국제 탄소규제에 효과적으로 대응할 수 있도록 지속해서 지원해 나갈 것”이라고 말했다.