4년간 보수 44% 급증…3년 연속 최대 성과급 업계 유일 개인연금 지원·최고 수준 복지 제공 이직률 3% 미만 ‘꿈의 직장’에도 무리한 떼쓰기

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 평균 연봉 1억1400만원이라는 업계 최고 수준의 보상을 기록했음에도 불구하고, 노동조합이 대폭적인 추가 인상을 요구하고 나서면서 ‘배부른 소리’라는 비판이 거세다. 이미 ‘가고 싶은 회사’를 넘어 ‘퇴사 없는 직장’으로 자리 잡은 상황에서 노조의 주장이 사회적 설득력을 잃고 있다는 지적이 나온다.

▶20~30대 주축 조직에 ‘억대 연봉’ 파격 대우 = 금융감독원 공시에 따르면 삼성바이오로직스의 2025년 평균 보수는 1억1400만원에 달한다. 이는 존 림 대표 취임 당시인 2021년(7900만원) 대비 무려 44%나 급증한 수치로, 매년 약 10%씩 연봉이 오른 셈이다.

특히 주목할 점은 인력 구조다. 직원의 절반 이상이 20대이고 평균 연령이 30세에 불과한 ‘젊은 조직’에서 평균 연봉이 1억원을 상회한다는 것은 국내 산업계 전체를 통틀어도 유례를 찾기 힘든 파격적인 처우다. 사회 초년생 위주의 인력 구조임에도 불구하고 이미 완성형 보상 체계를 갖췄다는 분석이 지배적이다.

회사의 성장세와 함께 처우가 급격히 개선되면서 고용 안정성 역시 독보적인 수준이다. 설립된 지 14년에 불과한 회사임에도 평균 근속연수 5.3년을 유지하고 있으며, 이직률은 3% 이하로 사실상 이탈자가 거의 없다.

2021년 3693명이던 직원 수가 2025년 5455명으로 47% 이상 증가하는 공격적인 채용 속에서도 이 정도의 근속과 낮은 이직률을 유지한다는 것은 보상과 복지 전반에 대한 구성원의 만족도가 매우 높다는 것을 의미한다.

▶연봉의 50%, 3년 연속 최대 성과급…현금성 복리후생도 독보적 = 보상의 핵심은 성과급이다. 삼성바이오로직스는 3년 연속 초과이익성과급(OPI)을 역대 최대 수준이자 지급 상한선인 연봉의 50%로 확정했다. 지난해 국내 바이오제약 업계 최초로 영업이익 2조원을 돌파하고 연 수주 6조원을 달성하는 등 역대급 성과를 기록한 데 따른 보상이다.

이와 함께 회사는 현금성 복리후생 측면에서도 인당 연 300만원 수준의 지원을 제공하고 있다. 특히 회사와 직원이 1:1로 납입하는 개인연금 지원 제도는 국내 제약·바이오 업계에서 삼성바이오로직스가 유일하게 운영하는 것으로 알려졌다. 직원은 본인이 희망하는 투자 상품을 직접 선택할 수 있어 맞춤형 자산 형성 지원이 가능하다는 평가다.

▶의식주 망라한 ‘꿈의 복지’…병원·약국·헬스장까지 무상 운영 = 복지 시설 면에서도 타의 추종을 불허한다. 장거리 거주 직원을 위한 기숙사는 무상 지원되며, 어린이집은 최신식 시설을 갖추고 정부 지원금을 제외한 차액 전액을 회사가 부담해 일과 육아 양립을 돕는다.

식사는 1300석 규모의 대형 카페테리아에서 한식, 일식, 양식 등 5가지 이상의 메뉴를 삼시 세끼 연중무휴 무료로 제공한다. 유명 프랜차이즈 햄버거, 쌀국수, 김밥 등도 무료 이용이 가능하다.

직원 건강을 위해 사내에 가정의학과, 물리치료실, 근골격계치료센터, 마음챙김상담소 등을 갖춘 병원을 무상으로 운영하며, 처방 약 또한 약국에서 무료로 받을 수 있다. 약 600평 규모의 피트니스 센터는 신라호텔 출신 전문 트레이너가 상주하며 저렴한 비용으로 PT와 필라테스를 지원한다. 이외에도 사내 입점한 피부관리샵(40%), 미용실(30%), 베이커리(15%) 등에서 상시 할인을 제공받는다.

▶적자 사업에도 보상 챙겼는데…‘노조의 명분 없는 떼쓰기’ 비판 = 업계 안팎에서는 노조의 이번 추가 요구를 두고 “이미 충분히 보상받고도 더 내놓으라는 식”이라며 싸늘한 시선을 보내고 있다.

특히 회사는 신사업 추진 과정에서 수익성이 충분히 확보되지 않은 적자 상황에서도 OPI를 지급하는 등 구성원 보상을 최우선으로 해온 것으로 알려졌다. 업계 최고 수준의 보상을 받으면서 또다시 대규모 임금 인상과 보상 확대를 외치는 것은 객관적 지표를 무시한 욕심이라는 지적이다.

업계 관계자는 “이미 숫자로 증명된 역대급 처우를 외면한 채 추가 인상만을 고집하는 것은 사회적 공감대를 얻을 수 없다”며 “노조가 건전한 협의 대신 과도한 요구로 경영 부담만 가중시키고 있다”고 꼬집었다. 또 다른 관계자 역시 “업계 최고 수준의 보상 구조가 확인된 만큼, 노조 역시 요구 수위의 현실성과 사회적 공감 가능성을 함께 고민해야 한다”고 강조했다.