“담당 공무원이 직접 기획·설계·개발한 사례”

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 암호화 자산 정보교환규정(CARF)에 대한 국민 이해를 높이기 위해 안내 서비스를 선보인다.

재정경제부는 25일 인공지능(AI) 기반 안내 서비스인 ‘CARF 네비게이션’을 전날 개통했다고 밝혔다.

CARF는 역외 탈세를 방지하기 위해 각국이 암호화 자산 정보를 자동으로 교환하는 제도로, 경제협력개발기구(OECD)가 주요 20개국(G20)과 함께 마련했다.

정부는 지난해 12월 ‘암호화 자산 정보 자동 교환 이행 규정’을 제정했으며, 내년부터 정보 교환이 시작될 예정이다. 다만 해당 규정은 전문 용어가 많아 거래소 등 실무 담당자조차 이해에 어려움을 겪는다는 지적이 제기되자, 정부는 규정 해석을 지원하기 위한 안내 서비스 개발에 나섰다.

이번 서비스는 이용자가 CARF 관련 규정을 질문하면 AI가 국내외 기준을 바탕으로 내용을 쉽게 풀어 설명하고, 근거 규정 원문도 즉시 내려받을 수 있도록 했다. 아울러 거래소 등 사업자가 자신의 보고 의무 해당 여부를 간단한 클릭만으로 확인할 수 있는 기능도 제공한다.

현재 서비스는 시범 운영 단계로, 향후 이용자 의견을 반영해 답변의 정확도와 기능을 지속적으로 개선할 계획이다.

재경부는 “지난해 구윤철 부총리가 추진한 AI 역량강화 교육을 들은 담당 사무관이 외부 개발업체 없이 직접 기획·설계·개발한 서비스로, AI를 활용한 행정혁신 사례”라며 “이행규정 제정에 참여한 국세청·협회·세무 전문 변호사 등에게 테스트를 의뢰해 긍정적인 반응을 확인했다”고 설명했다.