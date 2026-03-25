25일 서울 종로구 정부서울청사 입구에서 청사관리소 관계자들이 승용차 5부제 동참 캠페인을 하고 있다. 정부는 에너지 절약을 위해 이날 0시를 기해 공공부문 승용차 5부제(요일제)를 실시했다. 전기차와 수소차를 제외한 공공부문 승용차를 대상으로 의무화한다. 임세준 기자


jun@heraldcorp.com