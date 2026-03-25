[헤럴드경제=박세정 기자] 베스핀글로벌은 오는 31일 양재 엘타워에서 아마존웹서비스(이하 AWS) 등 글로벌 핵심 파트너들과 함께하는 ‘AI 파트너스 데이 2026(AI Partners Day 2026)’을 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 ‘AI의 역설, 생산성 이면의 IT가 해결해야 할 4가지 전략’이라는 주제로 기획됐다.

베스핀글로벌은 글로벌 핵심 파트너들과 ‘AI의 역설’을 해결하기 위한 실질적인 운영 전략을 제시할 예정이다.

먼저 주요 강연으로는 EY 김수연 전무가 ‘AI 에이전트에 의한 생산성 혁신, 재무적인 효과로 이어지는가’라는 주제로 업계 트렌드를, PwC 김진유 전무가 ‘AI 기본법 시대, 기업은 무엇을 준비해야 하는가’라는 주제로 AI 거버넌스에 대해 강연한다.

또한 AWS 최영준 Data&AI SA 리더는 ‘AI의 역설을 넘어 에이전틱 엔지니어링으로 실현하는 기업의 AI 전환’을 주제로 발표한다.

베스핀글로벌의 최고AI책임자(CAIO) 한선호 부사장은 ‘져니 투 AI(Journey to AI): 지속 가능한 AX 성장을 위한 실전 전략”과 함께 베스핀글로벌의 AI 역량과 AI 컨설팅 여정에서의 모든 경험과 노하우를 집대성한 AI 오케스트레이션 플랫폼인 헬프나우 AI 파운드리(HelpNow AI Foundry)도 소개할 예정이다.

이후 AI 운영 과제를 해결하기 위한 세션에서는 ▷데이터 신뢰 ▷보안 위협 ▷확장성 ▷운영·비용 총 4가지 역설에 대해 다룬다.

‘데이터 신뢰의 역설’ 시간에는 데이터 브릭스와 HPE가 AI 환각 현상을 극복하고 데이터 신뢰도를 회복하는 정제 기술을 소개한다.

‘보안 위협의 역설’에서는 AIM 인텔리전스와 옥타, 클라우드플레어가 AI 기반의 정교한 공격으로부터 기업 자산을 보호하는 계층별 방어 포인트를 짚는다.

이어 ‘확장성의 역설’에서는 엘라스틱과 몽고DB가 AI 답변의 신뢰도를 높이고 시스템 구조를 단순화해 안정적인 서비스 확장을 위한 기술적 해법을 제시한다. ‘운영·비용의 역설’에서는 데이터독과 옵스나우가 불투명한 LLM 토큰 비용과 GPU 리소스 낭비로 인한 인프라 비용 폭증 해결법을 제시한다.

허양호 베스핀글로벌 대표는 “베스핀글로벌은 AI의 역설을 해결하기 위해 데이터, 보안, 확장성, 운영·비용 전 영역에서 실행 가능한 해답을 제시하고자 이번 행사를 준비했다”며 “글로벌 파트너들과 함께 제시하는 전략이 기업들의 AI 운영에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 전했다.