국힘 공관위, 경기지사 공천 논의 본격화 전략공천 가능성…김문수·유승민 차출론 추가 공모 잡음 우려…“모든 가능성 열어”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘이 6·3 지방선거 경기지사 공천을 두고 고심을 거듭하고 있다. 마땅한 후보가 뚜렷하지 않은 상황에서 경쟁력 있는 ‘카드’를 찾지 못할 경우 수도권은 물론 지방선거 승패 전반에 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다.

현재 국민의힘 공천관리위원회는 경기지사 후보 공천 방식을 논의 중이다. 앞서 양향자 최고위원과 함진규 전 의원이 지원했지만 당 안팎에서는 선택지를 넓혀야 한다는 목소리가 커지는 분위기다. 이정현 공천관리위원장은 25일 헤럴드경제와 통화에서 “기존 2명의 신청자 외에 승리할 경쟁력 있는 후보가 있다면 모든 가능성을 열어둘 것”이라고 밝혔다.

당 안팎에선 김문수 전 고용노동부 장관, 유승민 전 의원 등이 전략공천 후보로 거론된다. 이들은 각종 여론조사에서 후보 적합도 상위권에 이름을 올리며 꾸준히 언급됐다. 다만 김 전 장관과 유 전 의원 모두 아직 지방선거 출마에 적극적인 의사를 내비치지 않고 있는 상태다.

공관위는 후보 추가 공모 가능성도 열어두고 있다. 앞서 공관위는 유력후보인 오세훈 서울시장이 후보 등록을 미루자 3차 추가 공모를 통해 합류시킨 바 있다. 남양주시장을 지낸 조광한 최고위원은 경기지사 후보 추가 공모를 요청하면서 “아직 마땅한 후보가 안 나타나 공천 신청 기회를 한 번 더 열어달라고 한 것”이라며 출마 의사를 드러내기도 했다.

다만 반복되는 추가 공모가 공정성 논란으로 번질 경우 당에 부담이 될 수 있다는 지적도 나온다. 국민의힘 관계자는 “이미 대구·충북 등 여러 지역에서 컷오프, 추가 공모, 전략공천으로 여러 잡음이 나왔는데 주요 지역인 경기까지 같은 논란이 반복되면 선거 준비에 악영향을 줄 수 있다”고 우려했다.

이 위원장은 이날 페이스북을 통해 “일부에서 이번 공천을 두고 갈팡질팡이다, 기준이 없다, 분란만 만든다는 비판이 있다”며 “경쟁력 있는 곳은 신속하게 단수공천, 경쟁이 필요한 곳은 과감하게 경선, 구조를 바꿔야 할 곳은 새로운 방식을 도입했다”고 밝혔다.

경기지사 선거 구도도 변수로 꼽힌다. 더불어민주당은 김동연 지사, 추미애 의원, 한준호 의원 간 3파전으로 경선을 압축한 상태다. 현역 지사와 6선 중진, 친명계(친이재명) 인물이 맞붙는 구도인 만큼 국민의힘도 무게감과 차별성을 동시에 갖춘 후보가 필요하다는 분석이 나온다.

이 위원장은 “강화된 부적격 기준, 정밀한 가감점 기준, 정량평가와 검증, 시험과 면접, 현장 실사와 암행 조사까지 완전히 다른 공천 시스템이 작동했다”며 “당 지도부와도 철저히 거리를 유지했다”고 강조했다.

이어 “기준이 너무 강해서 불편한 것”이라며 “이번 공천은 누군가를 떨어뜨리기 위한 공천이 아니라 이길 사람을 세우기 위한 공천”이라고 덧붙였다.

당 지도부도 주요 격전지 상황을 예의주시하고 있다. 장동혁 대표는 전날 TV조선에 출연해 “격전지로 예상되는 서울과 부산에서의 승리, 이 정도면 어려운 상황 속에서도 선거를 잘 치러냈다는 평가를 받을 수 있는 기준이 아닐까 싶다”고 했다.