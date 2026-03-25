[헤럴드경제=정목희 기자] 일론 머스크가 이끄는 항공우주 기업 스페이스X가 이르면 이번 주 상장 절차에 착수한다. 올해 기업공개(IPO) 시장의 ‘최대어’로 꼽히는 만큼 시장의 관심이 집중되고 있다.

로이터통신은 24일(현지시간) IT 전문매체 디인포메이션을 인용해 스페이스X가 이번 주 후반 또는 다음 주 중 IPO를 위한 투자설명서를 규제 당국에 제출할 예정이라고 보도했다.

투자설명서 제출은 IPO의 첫 단계로, 이후 규제당국의 검토와 수정 과정을 거쳐 기업설명회(로드쇼)를 진행한 뒤 공모가를 확정하고 상장에 이르게 된다.

스페이스X는 이번 상장을 통해 약 750억달러(약 112조원)를 조달할 계획이다. 이는 2019년 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코가 세운 IPO 최대 조달 기록(290억달러)을 크게 웃도는 규모다.

최근 스페이스X의 기업가치는 1조2500억 달러로 평가됐으며, 최종 기업가치 평가는 IPO를 몇 주 앞두고 확정할 것으로 보인다.

스페이스X는 위성 기반 인터넷 사업 ‘스타링크’와 대형 우주선 스타십 사업 등을 진행하고 있으며 최근 머스크가 이끌던 인공지능 스타트업 xAI까지 인수해 몸집을 키웠다.

성공적으로 스페이스X가 IPO를 마칠 경우 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존과 함께 세계에서 가장 기업가치가 높은 상장 기업 중 하나로 이름을 올리게 된다.