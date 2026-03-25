전문가가 4회 현장 방문해 행동관찰·상담 진행 3월 25일부터 신청 접수 시작

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성복지재단이 부적응 행동을 보이는 영유아와 지도에 어려움을 겪는 보육현장을 돕기 위해 ‘아동행동전문가 어린이집 방문 지원 사업’을 본격 시행한다. 올해는 전국 어린이집 약 250개소를 대상으로 전문가 현장 지원을 제공할 예정이다.

지원이 필요한 어린이집이 신청하면 전문가가 총 4회 현장을 방문해 행동 관찰과 상담을 진행하고, 교사를 대상으로 구체적인 지도 방법을 제공한다.

아동행동전문가는 어린이집을 직접 방문해 공격성, 산만, 불안, 위축 등 부적응 행동을 보이는 영유아를 관찰·분석하고 교사에게 맞춤형 지도 전략을 제시하는 전문 인력이다.

신청 접수는 3월 25일부터 삼성복지재단 홈페이지를 통해 진행되며, 선정위원회를 거쳐 지원 필요성이 큰 기관부터 우선 배정된다. 전문가 파견 비용은 전액 재단이 부담한다.

삼성복지재단은 2024년부터 아동행동전문가 양성과정을 운영해 현재까지 약 40명의 전문가를 배출했으며, 올해도 신규 참여자 20명을 선발해 양성을 이어갈 계획이다. 교육 비용 역시 전액 재단이 지원한다.

앞서 2025년 시범사업에서는 전국 어린이집 154개소에 전문가를 파견해 173명의 유아와 교사를 지원했다. 그 결과 교사가 인식하는 유아의 문제행동과 지도 어려움이 약 30% 감소했고, 문제행동 개선에 대한 교사의 기대감은 17% 증가한 것으로 나타났다.

현장에 참여한 한 어린이집 원장은 “전문가가 교실 상황과 유아 행동을 직접 관찰하고 1대1 상담을 통해 구체적인 지도 전략을 제시해 큰 도움이 됐다”며 “교사의 심리적 부담을 줄이는 효과도 있었다”고 말했다.

박주희 연세대 아동가족학과 교수는 “아동행동전문가 현장 지원은 영유아가 문제아동으로 낙인찍히는 것을 예방하고, 교사의 심리적 부담도 완화하고 전문성을 높이는 데에도 기여할 수 있을 것”이라고 평가했다.

최인 삼성복지재단 상무는 “삼성복지재단은 이건희 선대회장의 ‘함께 잘 사는 사회’라는 설립 이념에 따라 보육현장의 어려움을 해소하기 위해 아동행동전문가를 최초로 양성하여, 전국 어린이집에 파견하게 되었다”며 “아동행동전문가의 지원 효과가 검증된 만큼, 2026년에도 지원을 이어가 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 추진하겠다”고 말했다.

한편 삼성복지재단은 ▷아동행동전문가 양성 및 파견 ▷영유아 발달지원 플랫폼 구축 ▷유아 마음성장 프로그램 개발 ▷다양성 존중 교육 보급 ▷전국 어린이집 원장 대상 특강 등 다양한 보육지원 프로그램을 운영하며 현장 지원을 확대하고 있다.