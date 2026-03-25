전국 1만1000여명 유소년 선수 대상 학습 지원 확대 방문·화상 학습관리 포함 계약 시 월 최대 4000원 할인 운동과 학업 병행 돕는 맞춤 지원…꿈나무 성장 뒷받침

[헤럴드경제=홍석희 기자] 구몬학습은 한국리틀야구연맹과 유소년 야구 선수들의 학습 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약식은 지난 24일 서울 중구 교원내외빌딩에서 진행됐다. 이번 협약을 통해 한국리틀야구연맹에 소속된 전국 1만1000여명의 유소년 선수들은 구몬학습 월회비 할인 혜택을 받게 된다.

연맹 소속 선수가 방문 또는 화상 학습관리가 포함된 구몬학습 계약을 체결하면 월 최대 4000원의 할인 혜택이 제공된다.

이번 협약은 한국리틀야구연맹 소속 유소년 선수들의 학습 역량 성장을 지원하기 위해 추진됐다. 한국리틀야구연맹은 전국 리틀야구단의 운영과 관리를 지원하며 유소년 야구 저변 확대를 위해 활동하는 단체다.

구몬학습 관계자는 “운동에 매진하는 유소년 선수들이 구몬학습의 체계적인 커리큘럼을 통해 기초 학력을 강화하고 운동과 학업을 안정적으로 병행할 수 있도록 돕고자 이번 협약을 체결했다”며 “앞으로도 다양한 분야에서 활동하는 꿈나무들의 성장과 도전을 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

한편 구몬학습은 유소년 선수들의 학습 지원을 위한 협약을 꾸준히 이어오고 있다. 지난 2024년부터는 제주SK FC와 업무협약을 맺고 소속 유소년 선수들에게 구몬학습 교육 콘텐츠를 지원하고 있다.