초국가범죄 특별대응 TF 박왕열 임시인도 모자에 수염 덮수룩…취재진에 시비 걸기도 경찰로 압송, 마약 유통 혐의 집중 수사 예고

[헤럴드경제=이용경 기자] 필리핀에서 복역 중이던 ‘텔레그램 마약왕’ 박왕열(48)이 25일 임시인도 방식으로 한국에 전격 송환됐다. 이재명 대통령이 이달 초 필리핀과의 정상회담에서 임시인도 요청을 한 지 3주 만이다.

박씨를 태운 아시아나 OZ708편은 이날 새벽 필리핀 클라크필드를 출발해 오전 6시34분께 인천국제공항에 착륙했다. 남색 뉴욕 양키스 야구 모자를 쓴 박씨는 오전 7시16분께 공항 입국장에 등장했다. 마스크로 얼굴을 가리지 않은 상태에서 고개를 뻣뻣하게 들고 시종일관 주변을 노려봤다.

수갑을 찬 손을 천으로 가린 채 호송관들에 이끌려 이동하던 박씨는 ‘마약 혐의를 인정하느냐’, ‘교도소에서 호화 생활을 했느냐’ 등 취재진 질문에 답하지 않았다. 그러다 한 취재기자를 향해선 “넌 남자도 아냐”라며 느닷없이 시비를 걸기도 했다. 3분 만에 공항 앞에 대기하고 있던 호송차에 탔다.

정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)는 이날 필리핀 당국으로부터 박씨를 임시인도 받았다. 임시인도는 범죄인 인도 청구국의 형사절차 진행을 위해 피청구국이 자국의 재판이나 형 집행을 일시 중단하고 신병을 넘기는 제도다. 덕분에 한국 수사당국은 한시적으로 박씨의 신병을 필리핀 당국으로부터 넘겨받아 수사할 수 있게 됐다.

다만 앞으로는 최종적으로 박씨를 인도받을 가능성도 있다. 유사한 사례로 지난 2015년 1월 ‘안양환전소·필리핀 연쇄 납치사건’의 범인 김성곤을 필리핀에서 임시인도 방식으로 국내에 송환한 뒤 2025년 1월 필리핀 당국의 동의를 받아 최종 인도를 완료한 바 있다.

박왕열 마약 관련 혐의 수두룩…경찰 수사

박씨는 2016년 10월 필리핀에서 한국인 3명을 살해한 이른바 ‘사탕수수밭 살인 사건’으로 현지 법원에서 징역 60년을 선고받고 현지에서 복역 중이었다. 2016년 최초 수감 이후에도 여러 차례 탈옥을 반복하며 마약 사업에도 손을 댔다. 그는 수감 생활 중에도 공범을 지휘해 국내로 300억원 규모의 마약을 대량으로 밀수입·유통·판매한 혐의도 받는다. 텔레그램에선 ‘전세계’라는 닉네임으로 활동하며 마약을 유통했다. 그러면서도 교도소에서는 호화 생활을 한다는 논란이 지속해서 제기돼 왔다.

한국 정부는 9년 전부터 박왕열의 송환을 추진해 왔으나 성사되지 않았다. 하지만 이달 3일 열린 한국-필리핀 정상회담을 계기로 급물살을 탔다. 이재명 대통령이 페르디난도 마르코스 주니어 필리핀 대통령에게 박씨의 임시인도를 직접 요청했고, 이후 법무부·외교부·국가정보원·검찰청·경찰청 등 관계기관이 필리핀 당국과 긴밀한 협의를 이어왔다. TF는 “이 대통령의 강한 의지와 함께 특별대응 TF를 중심으로 관계 부처 간 협업이 송환에 결정적 역할을 했다”고 설명했다.

박씨에 대한 수사는 경기북부경찰청 광역범죄수사대(광수대)가 맡는다. 경찰은 그가 국내로 마약을 들여와 판매한 혐의를 전방위적으로 수사한다. 특히 필리핀 현지 공범과 연계된 마약 유통 조직의 실체를 규명하고 범죄수익도 철저히 추적해 환수하겠단 방침이다.

TF 소속 유승렬 경찰청 수사기획조정관(치안감)은 “피의자 박씨는 필리핀에서 수감 생활을 하던 중에도 다량의 마약을 국내에 반입·유통해 우리 국민의 안전을 크게 해친 엄중한 혐의를 받고 있다”며 “경기북부청에선 3개 경찰관서의 피의자 관련 마약범죄 사건 일체를 병합해 집중 수사할 예정”이라고 말했다. 그러면서 “피의자를 체포할 당시 압수했던 휴대전화 등 증거물을 철저히 분석하고 공범자 조사 등을 통해 피의자 관련 마약 조직 실체를 규명할 것”이라고 강조했다.