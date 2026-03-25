‘사탕수수밭 살인 사건’ 핵심 박왕열 국내 송환 李대통령 필리핀 정상회담서 인도 요청 3주만

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 25일 필리핀에 수감중이던 이른바 ‘마약왕’ 박왕열을 국내로 송환한 것과 관련해 “대한국민을 해치는 자는 지구 끝까지 추적해서라도 반드시 잡는다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 박왕열의 한국 송환 소식을 다룬 기사를 링크하고 이같이 적었다.

이어 “한필(한국-필리핀)의 우정과 정의를 위한 협력에 대해 대한민국 국민을 대표해 마르코스 필리핀 대통령님께 깊이 감사드린다”고 말했다.

박왕열은 이달 초 이 대통령이 필리핀을 국빈방문해 가진 정상회담에서 인도 요청을 한 지 약 3주만에 국내로 송환됐다. 정부가 송환 노력을 기울인지 약 9년만이다.

박왕열은 2016년 필리핀에서 한국인 3명을 살해한 ‘사탕수수밭 살인 사건’의 핵심 인물이다.

국내에서 150억원대 유사수신 범행을 벌이다 필리핀으로 도주해온 한국인 3명을 필리핀 바콜로시의 한 사탕수수밭에서 총으로 쏴 살해했고, 범행 이후 이들로부터 받았던 카지노 투자금 7억2000만원을 빼돌렸다.

현지에서 두 차례 탈옥을 벌이다 결국 살인죄 등으로 징역 60년을 선고받았지만, 이후에도 ‘호화 교도소 생활’을 하며 텔레그램 등을 통해 국내에 마약을 대규모 유통하다 적발되는 등 계속해서 논란을 일으켰다.

박왕열 국내 송환은 이 대통령이 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과의 정상회담에서 임시 인도를 요청하면서 급물살을 탔다.

강유정 청와대 대변인은 브리핑을 통해 “수차례의 외교·사법적인 노력에도 9년 넘게 난항을 겪어오던 박 씨의 송환은, 초국가범죄 근절을 위한 대통령의 강력한 의지와 외교적인 노력에 따른 결실”이라고 의미를 부여했다.

강 대변인은 “해외에 숨어있는 범죄자라도 반드시 그 대가를 치르게 한다는 정부의 강력한 의지를 보여준 것”이라면서 “정부는 박 씨가 압송되는 즉시 모든 범죄 행위를 낱낱이 밝히고, 공범과 범죄수익을 끝까지 추적해 엄정히 단죄할 것”이라고 밝혔다.

또 “앞으로 정부는 초국가 범죄에 무관용 원칙으로 대응하며, 범죄자가 지구상 어디에도 숨을 곳이 없도록 국제 공조망을 더 촘촘히 구축하겠다”고 덧붙였다.