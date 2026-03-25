‘FSS SPEAKS 2026’ 개최 금감원 주요 감독·검사 방향 설명

[헤럴드경제=김은희 기자] 이찬진 금융감독원장이 25일 외국계 금융회사들과 만나 불확실한 경제 환경 속에서도 금융이 흔들림 없이 제 기능을 수행할 수 있도록 금융소비자 보호를 실천하겠다고 밝혔다.

이 원장은 이날 서울 여의도 한국경제인협회 콘퍼런스센터에서 열린 외국계 금융회사 대상 ‘FSS SPEAKS 2026’ 행사에서 “최근 대내외 경제·금융환경이 지정학적 위험의 고조와 국제 통상환경의 불확실성, 고환율과 내수부진 우려 등으로 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황”이라면서 이같이 말했다.

이날 행사에는 외국계 금융회사 임직원, 주한 외교사절, 유관기관 관계자 등 230여명이 참석했다.

이 원장은 금융소비자 보호의 감독 패러다임 전환을 선언하며 “소비자 관련 중대 위험요인을 조기 포착·관리하고 분쟁조정 기준을 정비하는 등 사전 피해예방과 사후 권익보호를 아우르는 종합적이고 입체적인 감독체계를 구축하겠다”고 전했다.

이어 진정한 소비자보호를 위한 요소로 ▷금융회사의 건전성 ▷금융시장의 안정성 ▷자본시장의 투명성을 꼽고는 “가계·기업부채 건전성 관리 등 잠재 위험에 선제적으로 대응하고 금융산업별 핵심 리스크요인을 중심으로 감독제도를 정비하는 한편 빈틈없는 자본시장의 파수꾼으로서 시장감시·조사, 특사경 역량을 확대·집중해 자본시장에 대한 감시·감독을 철저히 하겠다”고 역설했다.

이 원장은 아울러 “소비자보호 노력은 국민의 안정적인 재산 형성·증식을 위한 매력적인 투자환경을 마련하는 데까지 확장돼야 한다”면서 외국인 투자자의 국내투자 매력도와 국내 투자자의 다양한 투자수요 충족, 전자금융사고 예방, 안전한 디지털 거래환경 조성 등을 약속했다.

다이 빙 중국대사는 축사에서 “최근 지정학적 요인 등으로 세계 주요 증시 변동성이 확대되고 있는 상황에서 글로벌 금융감독 협력이 더욱 중요하다”면서 양국 간 금융협력을 강조했다. 고랑랄 다스 인도대사도 “향후 양국이 다양한 분야에서의 미래 지향적 금융 파트너로 거듭나기를 희망한다”고 했다.

이날 행사에서 이상교 바클레이즈 리퀴드 파이낸싱 APAC 대표는 ‘올해 글로벌 금융시장 전망과 주요 리스크요인’을, 다니엘 응 대화은행 본점 준법감시부문 대표는 ‘금융소비자 보호 강화: 싱가포르의 사례’를 발표했다. 금감원도 감독·검사 방향을 설명했다.

금감원은 외국계 금융사의 건의 사항을 향후 감독·검사와 금융중심지 조성업무에 반영할 예정이다.