교육부, 24일 대변인 긴급 성명 배포 “日고교 교과서 기술 명백한 역사 왜곡”

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 24일 일본 문부과학성이 ‘독도 영유권 주장’을 담은 고등학교 교과서를 검정 통과시킨 것에 대해 유감을 표명했다.

교육부는 이날 대변인 성명을 통해 “역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 일본이 부당한 영유권 주장을 지속하는 것은 결코 용납할 수 없다”고 밝혔다.

이어 “조선인 강제동원과 일본군 ‘위안부’ 등 일본 제국주의의 과오를 축소 및 은폐하는 교과서 기술은 명백한 역사 왜곡”이라며 “양국의 미래지향적 관계 발전을 위해 일본 정부의 태도 변화가 필요하다”고 지적했다.

앞서 일본 문부과학성은 이날 오후 교과서 검정 조사심의회 총회를 열어 일선 고등학교가 2027년도부터 사용할 교과서 심사 결과를 확정했다. 검정 대상 사회과 교과서는 일본사탐구, 세계사탐구, 정치·경제, 지리탐구 등이다.

새로운 고교 정치·경제, 지리탐구 교과서 대부분에는 4년 전 검정을 통과해 현재 사용되는 교과서와 마찬가지로 독도 영유권을 주장하는 일본 정부 견해가 실렸다. 특히 지리탐구 교과서는 “다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)는 1905년 (일본) 정부가 귀속을 내외에 선언해 국제법에 따라 시마네현에 편입한 일본 고유 영토”라며 “한국이 불법으로 점거하고 있다”고 기술했다.

아울러 역사 관련 교과서에서는 징용·위안부와 관련해 강제성이 없었다는 식의 서술도 강화되는 상황이다. 앞서 일본 정부는 2021년 4월 조선인 ‘연행’, ‘강제연행’ 등의 표현을 쓰는 것이 적절하지 않으며 ‘징용’이라는 용어가 적당하다는 국회 답변서를 결정했고 이에 따라 교과서에서 ‘연행’이나 ‘강제연행’이라는 표현이 사라지고 있다.

교육부는 “대한민국 정부는 지난 3·1절 기념사에서 밝힌 바와 같이 양국이 진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상을 열어가기 위해 노력할 것”이라며 “일본 정부 역시 한·일 양국의 선린우호 관계를 공고히 하고 동북아의 평화와 협력을 증진하는 책임 있는 자세를 보여야 한다”고 촉구했다.

이어 “일본 교과서의 독도 영토주권 침해와 역사 왜곡의 부당성을 지속적으로 지적해 나갈 것”이라며 “초·중·고교 학생을 포함한 전 국민을 대상으로 독도 및 역사 교육을 한층 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.