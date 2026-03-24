출시 6년간 ‘1분에 1대 씩’ 팔려

LG전자의 복합형 세탁건조기 LG 트롬 워시타워(사진)가 글로벌 누적 판매 300만대를 돌파했다. 출시 이후 약 6년 동안 1분에 1대 이상 팔린 셈으로, 최근 누적 판매량은 320만 대를 넘어섰다.

LG전자는 2020년 4월 국내에서 처음 선보인 워시타워를 현재 전 세계 77개국으로 확대 판매하고 있다. 지난해 말 300만대를 돌파한 이후 판매 속도가 더욱 빨라지고 있으며, 유럽·중남미·중동 지역에서도 높은 에너지 효율과 편의성을 앞세워 시장이 빠르게 성장하고 있다.

워시타워는 세탁기와 건조기를 일체형 타워 구조로 결합한 제품으로, 공간 효율을 높인 것이 특징이다. 주방과 발코니 확장으로 세탁·건조 공간이 줄어들자 세탁기와 건조기를 위아래로 쌓아 사용하는 가구가 늘어나는 주거 트렌드 변화에 주목해 워시타워를 개발했다.

LG 워시타워는 동일 용량의 세탁기와 건조기를 위아래로 설치하는 방식보다 높이가 약 9cm 낮아 사용 편의성을 높였다. 건조기 도어 중심 높이를 낮춰 키가 작은 사용자도 세탁물 투입과 필터 관리가 쉽도록 설계했다.

제품 경쟁력의 핵심은 인공지능 기반 제어 기술이다. LG전자의 모터·인버터 기술을 기반으로 세탁물의 종류와 무게, 습도를 감지해 최적의 세탁·건조 코스를 자동으로 적용한다. 박지영 기자