4.13~4.30 ‘여행업 취·창업 리스타트 과정’ 운영...만 45세~64세 신중년 등 40명 모집 ‘이순신 축제’ 주제로 맞춤형 여행상품 개발 등 실전형 프로그램

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구가 한국관광공사와 함께 관광업계 구인난 해소와 지역 기반 일자리 창출을 목표로 ‘여행업 취·창업 리스타트 과정’을 4월13일부터 운영한다.

교육 대상은 만 45세부터 64세 이하의 신(新)중년과 구직 여성(나이 제한 없음)이다. 40명을 모집하며, 신청은 4월 5일까지다.

교육은 관광업 트렌드 분석과 시장 전망, 여행업 기초 실무, 여행 상품 상담 스킬, 여행사 창업 준비 로드맵, 홍보 및 콘텐츠 제작 등을 다룬다. 자기소개서 작성 전략과 면접 코칭, 모의면접 등 취업 준비 과정도 함께 제공한다. 취업 및 창업 역량을 실질적으로 강화하는 데 초점을 맞춘 과정이다.

특히, 이번 과정은 대표 축제인 ‘이순신 축제’를 활용한 실습도 포함돼 눈길을 끈다. 교육생들은 4월 25일 개최되는 이순신 축제를 주제로 여행 상품을 기획한다. 이후, 축제 현장에 나가 프로그램을 체험하며 자신이 설계한 상품의 실효성을 검증해 본다. 현장 이해도를 높이고, 여행 상품 개발 역량을 체계적으로 강화할 목적이다.

마지막 날에는 ‘구인-구직 취업 매칭데이’를 개최해 참여 기업과 교육생 간 직접 면접 기회를 제공한다. 취업 여부에 따라 맞춤형 사후 관리도 이어간다.

특히, 미취업자에게는 전담 상담사를 지정해 취업 시까지 지원을 지속한다.

구 관계자는 “이번 교육은 실전형 프로그램으로, 현장에서 바로 활용할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 지역 자원과 연계한 맞춤형 일자리 사업으로 구민 생활에 도움되는 양질의 일자리를 창출하겠다”고 말했다.