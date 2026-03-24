국내 86만쌍 모자 코호트 연구 “과거 적은 흡연량도 영향 미쳐”

[헤럴드경제=채상우 기자] 흡연 이력이 있는 산모에게서 태어난 아기는 신경발달 장애 위험이 크다는 연구결과가 나왔다.

24일 고대구로병원에 따르면 이 병원 정신건강의학과 장문영 교수와 서울대병원 순환기내과 박준빈 교수 등은 2009∼2018년 출생한 영아 가운데 관련 기준을 충족한 아이와 산모 등 86만1876쌍의 모자 자료를 분석했다.

산모의 흡연 여부는 출산 전 2년 이내에 시행한 국민건강보험공단 일반건강검진 자료를 활용해 비흡연, 과거 흡연, 현재 흡연(검진 당시)으로 분류했고, 자녀는 2021년까지 평균 8년 이상 추적 관찰해 지적장애·자폐스펙트럼장애(ASD)·주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 진단 여부를 확인했다.

그 결과 흡연 이력이 있는 산모의 자녀는 비흡연 산모의 자녀에 비해 모든 신경발달장애의 누적 발생률이 유의하게 높았다.

세부적으로 보면 비흡연 그룹 자녀와 비교해 과거 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 발생 위험이 21%, 자폐스펙트럼장애는 29%, ADHD는 18% 높았다.

현재 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 가능성이 44%, 자폐스펙트럼장애 52%, ADHD의 경우 35% 높았다.

흡연량에 따른 영향을 보면 현재 흡연군(검진 당시)에서 흡연량과 비례해 신경발달장애 발생 위험도가 높아졌는데 최저 흡연량 그룹(하루 흡연갑수x흡연 연수 1.75 미만)에서도 지적장애 위험도가 35%, 자폐스펙트럼장애는 55%, ADHD는 33% 증가한 것으로 관찰됐다.

장문영 고대구로병원 정신건강의학과 교수는 “적은 양의 흡연도 자녀의 신경발달에 영향을 미칠 수 있다는 측면에서 임신 전부터 금연이 중요하다는 것을 알 수 있는 연구”라며 “공중보건적 관점에서도 가임기 여성의 흡연 감소를 위한 사회적·의료적 지원 체계 마련이 필요하다는 점을 시사한다”고 말했다.

이번 연구 결과를 담은 논문은 국제학술지 BMC 메디신(BMC Medicine) 최신호에 게재됐다.