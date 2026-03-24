‘보수 텃밭’ 대구까지 컷오프 반발 이정현 “끝까지 공천 기조는 혁신” 장동혁, 당분간 공관위 행보 존중

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘이 6·3 지방선거 공천을 확정하는 과정에서 지역 곳곳에서 반발이 확산되고 있다. 공천을 둘러싼 파열음이 이어지는 가운데 공천관리위원회는 ‘혁신 공천’ 기조를 유지하겠다는 입장이다.

24일 정치권에 따르면 국민의힘 공관위가 발표한 컷오프(공천 배제) 대상자들이 법적 대응까지 시사하며 반발 수위를 높이고 있다. 특히 ‘보수 텃밭’으로 꼽히는 대구시장 공천에서 배제된 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 강하게 반발하고 나섰다.

주 의원은 입장문을 통해 “부당한 컷오프에 대해 사법적 판단을 구하고 당내에서 자구책도 찾을 것”이라고 말했다. 일각에서는 탈당 및 무소속 출마설도 제기되며 보수 진영 분열까지 우려된다.

이 전 위원장은 “압도적 1위 후보를 컷오프시킨 것이 혁신공천인가”라며 “공관위는 컷오프된 이유를 납득할 수 있게 설명해야 한다. 공관위가 이번 결정을 재고하지 않는다면 저뿐만 아니라 대구시민들이 그냥 넘어가지 않을 것”이라고 말했다.

다른 지역에서도 공천 갈등이 번지는 양상이다. 충북에서는 김영환 지사가 컷오프 결정에 반발해 삭발에 나섰다. 조길형 전 충주시장은 김수민 전 의원 내정설이 불거지자 탈당을 선언했다. 경북 포항시장 경선에서 배제된 김병욱 전 의원도 삭발과 단식에 돌입했다.

서울에서는 오세훈 서울시장이 당 노선 변화를 요구하며 공천 신청을 미루다 뒤늦게 합류했고, 현재 박수민 의원, 윤희숙 전 의원과 함께 3인 경선 구도로 압축됐다. 부산에서는 박형준 시장 컷오프 가능성이 거론됐으나 지역구 의원과 당내 반발이 이어지며 주진우 의원과 경선을 치르게 됐다.

공천 발표 때마다 잡음이 이어지지만, 이정현 공관위원장의 ‘혁신 기조’는 계속될 전망이다. 이 위원장은 본지에 “처음부터 끝까지 공천 기조는 혁신이다”라며 “경기지사와 재보궐 논의를 해갈 것”이라고 밝혔다.

장 대표도 당분간 공관위의 행보를 존중할 것으로 점쳐진다. 장 대표는 전날 국회에서 기자들과 만나 “공천을 하다 보면 당을 위해서 희생이 필요할 때도 있다”며 “제 생각과 일치하지 않더라도 대표로서 공관위 결정을 존중하는 게 필요하다”고 말했다.