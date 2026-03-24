서울 마곡지구가 인천공항과 강남을 잇는 ‘골든 비즈니스 라인’의 핵심 거점으로 부상하며 국내외 R&D 기업들의 떠오르는 비즈니스 환경으로 주목 받고 있다. 특히, 지난 1월 개통된 ‘청라하늘대교’ 덕분에 공항 접근성이 획기적으로 개선되어, 해외 교류가 잦은 글로벌 연구소와 첨단 IT·바이오 기업들에게 탁월한 업무 환경지로 평가되고 있다.

이러한 흐름 속에서 마곡지구 내 ‘뉴브 클라우드힐스’가 연구 개발 시너지를 극대화할 수 있는 전략적 요충지로 큰 관심을 모으고 있다. 이곳은 이미 완벽하게 구축된 마곡의 탄탄한 R&D 인프라와 첨단 산업 생태계를 즉각적으로 공유하고 활용할 수 있다는 점이 큰 강점이다. 이를 통해 입주 기업들은 더욱 효율적인 사업 확장이 가능하며, 활발한 기술 협력과 혁신 성장을 도모할 수 있을 것으로 전망된다.

게다가 ‘뉴브 클라우드힐스’는 이러한 입지적 비전에 걸맞은 압도적인 제품력으로 주목받고 있다. 지하 4층~지상 11층 규모로 건립된 이 단지는 이미 준공이 완료되어 계약 후 바로 업무를 시작할 수 있다는 점이 최대 강점이다.

내부 시설 역시 최첨단 R&D 환경에 최적화되어 있는데 공유 오피스, 프리미엄 라운지, 세분화된 회의실 등 공용 인프라를 대폭 강화해 단지 내에서 협업과 미팅이 원스톱으로 이루어지도록 설계되었고 세미나실, 공유 라운지, 오픈 테라스 등 대기업 수준의 공용 시설을 갖췄다.

특히 눈길을 끄는 것은 ‘분양과 임대 병행 시스템’이다. 자금 운용의 유연성이 필요한 중소기업이나 스타트업은 임대로 시작해 차후 분양 전환을 고려할 수 있어, 사옥 마련의 문턱을 획기적으로 낮췄다.

이처럼 최근 공사비 상승으로 신규 분양 시장의 입주 지연 불안감이 커진 상황에서 ‘뉴브 클라우드힐스’는 입주 지연 리스크 없이 계약 즉시 사옥을 확보할 수 있어, 안정적인 경영 환경을 원하는 실입주 기업들에게 가장 확실한 선택지가 될 전망이다.

교통환경 또한 비즈니스 최적의 입지를 자랑한다. ‘뉴브 클라우드힐스’는 9호선 양천향교역 역세권 입지에 위치해 임직원들의 출퇴근 편의성이 높고, 인근 서울식물원과 궁산을 품은 쾌적한 조망은 업무 생산성을 높여준다. 여기에 청라하늘대교를 통한 육로 교통망까지 확충되면서, 직원들의 출퇴근 편의성은 물론 대외 업무 효율성을 극대화할 수 있는 최적의 환경을 갖췄다.

‘뉴브 클라우드힐스’에 대한 자세한 정보는 현장 1층의 홍보관에서 상담을 받아볼 수 있다.