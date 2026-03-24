‘세상을 바꾸는 K-조달! 혁신을 On, 세계로 Go, 미래로 In…25일~27일, 일산 킨텍스 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 국내 대표 공공조달 종합박람회인 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’가 25일~27일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열린다.

올해로 26회를 맞이한 나라장터 엑스포는 중소·벤처·혁신기업의 공공판로를 지원하고 해외진출 기회를 제공하는 국내 유일의 공공조달 박람회로서 지난해에는 해외바이어 80여개사와 우리 기업 388개사가 770여건의 수출상담을 진행하고, 1276만 달러의 수출계약을 달성한 바 있다.

이번 엑스포는 ‘세상을 바꾸는 K-조달! 혁신을 On, 세계로 Go, 미래로 In’이라는 주제로 약 700여개 중소․벤처․혁신기업이 참가해 1100여개 부스에서 역대 최대 규모로 개최한다.

특히 올해 엑스포는 전시효과와 관람 편의성을 극대화하기 위해 전시장 구조와 운영 방식을 더욱 개선했다.

▷관심이 높은 홍보관, 특별전시관, 구매실무 교육장 등을 전시장 곳곳에 고르게 배치하여 관람객이 전 구역을 고르게 방문토록 유도했다.

▷AI 대전환 시대에 대응하여 AI 기반 제품․서비스를 집중 전시하는 AI 특별관을 신설해 공공부문의 AI 수요 창출과 확산을 지원했다. AI 특별관에서는 ‘지능형 순찰로봇’, ‘AI 점자 프린터’ 등 우리기업의 AI 관련 제품 40여개를 만나볼 수 있다.

▷참여기업의 전시제품이 실제 판매로 이어지도록 수요기관의 실구매 사업부서 담당자를 특별 초청하고, 대규모 발주 기관의 올해 구매 계획을 소개하는 프로그램도 새롭게 도입했다.

▷ 나라장터 엑스포 참여기업 중 혁신성과 성장 가능성이 우수한 기업에게 수여되는 ‘코펙스 어워즈(KOPPEX AWARDS)’를 대폭 개편했다.

기존에는 현장투표 위주로 선정하고, 결과를 행사 마지막 날에 공개하는 방식이었으나, 이번부터는 선정의 전문성을 높이기 위해 분야별 전문가의 사전평가 통해 선정하고, 기업의 홍보 기회를 높이기 위해 결과도 미리 공개키로 했다.

이번 코펙스 어워즈에는 주식회사 코딧, 아이픽셀 주식회사, 주식회사 세이빙스토리, 마케톤(주), 나노일렉트로닉스(주), 주식회사 에이트테크 6개 기업이 AI, 바이오헬스, 건설안전 등 분야에서 우수기업으로 선정했다.

백승보 조달청장은 “나라장터 엑스포는 K-조달의 경쟁력을 보여주는 무대 이자 공공과 기업이 만나는 기회의 장”이라며 “이번 엑스포를 계기로 기술력이 뛰어난 중소․벤처·혁신기업이 끊임없는 혁신과 성장을 통해 글로벌 시장으로 진출할 수 있기를 기원한다”고 말했다.