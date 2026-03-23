어느 딤플서도 동일한 코팅 유지 Stripe·화이트·옐로우·pix 등

[헤럴드경제=조용직 기자] 골프의 기준을 높여온 테일러메이드가 완전히 새로워진 TP5 및 TP5x 5피스 투어 골프볼을 공개하며 큰 관심을 끌고 있다.

기존 최종 코팅 공정은 골프볼 표면의 딤플 구조 특성상 볼 표면 전체에 균일하지 않은 코팅 두께를 만들어 탄도, 비거리, 좌우 편차 등 볼 궤적의 일관성에 영향을 줄 수 있다.

이런 문제를 해결하기 위해 테일러메이드는 완전히 새로운 마이크로코팅 기술을 개발했다. 이는 골프볼 표면 전체에 극도로 얇고 균일한 코팅 두께를 구현하는 정밀 코팅 기술로, 페인트 도포량을 정밀하게 제어해 어느 딤플에서도 동일한 코팅 품질을 유지한다.

마이크 폭스 테일러메이드 골프볼 부문 수석 카테고리 디렉터는 “TP5 및 TP5x 골프볼에 마이크로코팅 기술을 통해 그동안 보이지 않던 문제를 해결했고, 이제 골퍼들은 티샷부터 그린까지 더욱 일관된 퍼포먼스를 경험할 수 있다”고 말했다.

2026년형 TP5는 테일러메이드가 선보여온 5피스 투어 볼 가운데 가장 부드러운 타구감을 유지하면서도 이전보다 더욱 빠른 볼 스피드를 구현한 모델이다. 로리 매킬로이와 콜린 모리카와는 이미 새로운 TP5로 전환해 투어에서 사용 중이다. 테일러메이드 투어 볼 중 가장 큰 코어가 적용돼 임팩트 순간 클럽페이스와의 접촉 시간을 줄이고 에너지 전달 효율을 높인 것이 특징이다.

TP5x는 테일러메이드 5피스 투어 볼 가운데 가장 빠른 볼 스피드를 구현하도록 설계된 모델이다. 새로운 소재를 적용한 맨틀 레이어 구조로 풀스윙 시 빠른 볼 스피드와 함께 안정적인 탄도를 구현한다. 그린 주변에서는 초박형 캐스트 우레탄 커버를 적용해 충분한 웨지 스핀을 제공하며, 정교한 거리 컨트롤이 가능하도록 설계됐다.

테일러메이드는 TP5 및 TP5x를 Stripe, 화이트, 옐로우, pix 등 다양한 비주얼 옵션으로 선보인다. 특히 TP5 및 TP5x Stripe는 360° 투어 클리어패스 얼라인먼트를 적용해 퍼팅 시 정렬 정확도를 높여준다.