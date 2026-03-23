국내 거주자 외화예금 잔액 4.9억달러↓

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난달 국내 거주자 외화예금이 기업예금을 중심으로 두 달 연속 줄었다. 개인의 달러 예금도 11개월 만에 감소 전환했다.

한국은행이 23일 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면 2월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1175억3000만달러로 1월 말보다 4억9000만달러 감소했다.

지난해 12월(+159억달러) 사상 최대폭으로 기록한 이후 1월(-14억달러)에 이어 두달 연속 감소세다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다.

주체별로 기업예금(1002억3000만달러)과 개인예금(173억1000만달러)이 각각 4억5000만달러, 4000만달러씩 감소했다.

통화 종류별로는 미국 달러화가 960억달러로 3억4000만달러 줄었다. 달러화는 석 달간 증가해 1월 말(963억4000만달러) 역대 최대를 기록한 뒤 감소했다.

기업(816억2000만달러)과 개인(143억8000만달러)의 달러 예금이 각각 3억2000만달러, 2000만달러씩 줄었다. 개인 달러 예금 감소는 지난해 3월(-2억9000만달러) 이후 11개월 만이다. 한은은 “지난달 개인들의 달러 매수세가 다소 약해졌다”고 설명했다.

엔화(93억달러)는 2억1000만달러 감소한 반면 유로화(95억9000만달러)는 2억달러 늘었다. 이에 대해 한은은 “해외 투자 집행 및 경상대금 지급 등으로 달러화와 엔화 예금이 감소했다”고 설명했다.