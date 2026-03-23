예비경선 통과…본경선 승리·결선 진출 자신

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 경기도지사 경선 후보인 한준호 국회의원(경기 고양시을)은 예비경선 통과 이후 본경선 승리를 자신하며 2인 결선을 겨냥한 ‘53% 싸움’을 강조했다.

23일 한 의원은 SNS를 통해 “다시 한번 큰 지지에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다. 이어 현재 판세에 대해 “물 들어올 때 노 젓는다는 말이 있다. 지금, 물이 들어오고 있다. 속도도 빠르고, 양도 크다. 흐름은 이미 만들어졌다”고 말했다.

결선 구도와 관련 “다가오는 2인 결선에서 과반 득표는 부족합니다. 53%를 넘어야 합니다. 상대 후보의 10% 가산점 때문”이라고 설명했다.

이는 경선에서 가산점이 반영되는 구조상 결선에 갈 경우, 단순 과반으로는 승리를 담보하기 어렵고, 추가 득표가 필요하다는 점을 강조한 것으로 해석된다.

한 의원은 “그래서 세 표가 더 필요하다”며 지지층 결집을 호소했다.

남은 선거기간에 대해서는 “남은 14일, 더 낮게, 더 치열하게 뛰겠다. 잠과 휴식은 3분의 1로 줄이고 걸음은 3배로 더 늘리겠다”고 밝혔다. 이어 “한 분 한 분의 마음을 더 무겁게 새기겠다. 세 표가 부족하다다. 그 세 표를 채워주십시오”라고 강조했다.

한 의원은 “한준호를 선택하면 결과로 증명하겠다. 경기도는 대한민국이다. 대한민국은 경기도에서 완성된다”고 말했다.