[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]아주대 약학대학 연구팀이 개발한 천연 허브 복합물 소재 원천기술의 노하우가 글로벌 기업으로 기술이전됐다.

23일 아주대학교(총장 최기주)는 글로벌 기업 레스피라(RESPIRA, 대표 Bernald Leone)와 천연 허브 복합물 소재에 대한 원천 노하우 기술이전과 원료 물질 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 향후 매출을 기준으로 한 경상기술료를 포함해 5억원 이상의 규모다.

이탈리아에 기반을 둔 후각 기술 전문 기업 레스피라(RESPIRA)는 아주대 약학대학 정이숙 교수팀의 원천기술과 원료분말을 활용, 스트레스 개선 효능을 가진 인체 흡입 캡슐 제품을 개발·제조·판매할 수 있는 독점 라이센스를 확보하게 됐다.

레스피라(RESPIRA)의 향후 사업 실적에 비례해 아주대학교는 단계별 마일스톤 기술료를 확보하게 되어, 대학 연구실에서 창출된 기술에 대한 중장기적 수익 실현이 가능할 전망이다.

정이숙 약학대학 교수가 개발해온 천연 허브 복합물 소재는 수면의 질을 높이고 스트레스를 개선하는 효과가 확인되어, 건강기능식품과 헬스케어 제품 등에의 활용이 가능하다. 천연물이기에 부작용 걱정 없이 장기 사용이 가능하고, 개발 기간도 짧아 제약·식품을 비롯한 여러 업종의 국내외 기업에서 꾸준히 관심을 보여왔다.

이번 해외 기술이전 계약 체결은 과학기술정보통신부·과학기술사업화진흥원(COMPA) 주관 <2026년 기술경영촉진(IP스타과학자 지원형)> 사업의 지원이 바탕이 됐다. 대학의 우수 연구성과(IP)를 발굴해 중대형 기술이전으로 연계하기 위한 이 사업에 아주대 정이숙 교수팀이 2024년부터 참여해온 것. 연구진의 노력에 더해, 아주대는 마켓 니즈 분석과 협력 채널 발굴 등 대학 차원의 글로벌 기술 마케팅 활동을 꾸준히 전개하면서 연이은 기술사업화 성과를 만들어냈다.

최기주 아주대 총장은 “대학 연구실의 뛰어난 성과가 대학 안에서만 머물지 않고, 실제 우리 사회와 기업에서 널리 실용화·사업화될 수 있도록 계속 노력할 것”이라며 “아주대 연구진의 뛰어난 역량 그리고 교내외 관련 전문가들의 구체적·실질적 지원을 통해 더 많은 성공 사례를 창출해내겠다”라고 말했다.