- 23일부터 4월 17일까지, 해외산림자원개발 이차보전 사업 참여자 신청 접수

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 박은식)은 국내 기업의 해외산림자원개발을 적극 지원키 위해 ‘2026년 제1차 해외산림자원개발 이차보전 사업’ 참여자를 23일부터 4월 17일까지 모집한다.

이번 이차보전 사업은 해외에서 산업 조림 및 탄소배출권 조림, 임산물 가공시설 설치, 해외조림지 매수 등을 추진하는 기업을 대상으로 시중금리에 비해 낮은 금리의 융자를 제공하고, 이에 따른 이자 손실을 국가가 보전하는 방식으로 운영한다.

총 대출 규모는 약 47억원이며, 산림청에서 사업자를 선정하고 선정된 기업은 산림조합중앙회를 통해 지원 대상 사업비를 70%에서 최대 100%까지 연이율 1.5%로 대출받을 수 있다.

사업 신청은 한국임업진흥원 산림산업지원본부 국제산림협력실에 방문하거나 우편을 통해 접수하면 된다. 공고에 대한 자세한 사항은 산림청이나 한국임업진흥원 누리집에서 확인 가능하다.

남송희 산림청 국제산림협력관은 “해외산림자원개발 융자 제도를 통해 국내 기업들이 안정적으로 해외산림 사업을 추진할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “산림산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 기업의 정책수요를 반영해 나가겠다”고 밝혔다.