[헤럴드경제=민성기 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 SBS 노조의 ‘언론 탄압’ 주장에 대해 이른바 ‘노무현 전 대통령의 논두렁 시계 보도’를 거론하며 공개 저격했다.

정청래 대표는 23일 경남 김해 현장 최고위원회의에서 “노무현 대통령을 죽음으로 내몬 건 검찰 만이 아니고 흉기 같은 보도를 한 몰염치한 언론도 있다”면서 “SBS가 논두렁 시계 보도에 대해 사과한 적 있느냐”고 말했다.

그러면서 “이 대통령에 대한 ‘그것이 알고싶다’의 조폭연루설도 당연히 사과해야 하는 것 아니냐”며 “SBS 당신들도 언론이냐, 당신들의 몰염치 ‘그것이 알고 싶다’, 생각할수록 열 받는다”고 따져 물었다.

황명선 최고위원은 SBS 노조의 성명에 대다수 구성원과 언론인이 동의하지는 않으리라고 자신은 믿는다고 강조했다.

그러면서 무엇이 언론 길들이기냐며, 사과를 요구하는 피해자를 다시 탄압자로 모는 것이 정당한 일이냐고 반문했다.

이 대통령은 지난 20일 본인을 둘러싼 이른바 ‘조폭 연루설’을 보도한 SBS ‘그것이 알고싶다’에 공개적으로 사과를 요구했고, SBS는 하루 만에 근거 없는 의혹 제기에 대한 사과 입장문을 내놨다.

같은 날 SBS 언론노조는 “이 대통령이 진정으로 SBS의 공정성이 걱정된다면 프로그램의 신뢰도를 깎아내리고 PD를 겁박하지 말고 입법과 정책으로 SBS의 공정방송을 보장할 일”이라며 “언론 길들이기를 중단하라”는 성명을 발표했다.

그러자 이 대통령은 “정론직필의 책임을 외면한 채 정치적 목적으로 사실을 왜곡하고 거짓을 유포한다면 그 악영향에 비추어 언론은 일반인보다 더 큰 책임을 지는 것이 타당하다”면서 노조 측 주장을 정면 반박했다.