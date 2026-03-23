‘그것이 알고 싶다’ 제작진 이 대통령에 사과 SBS SNS에 의혹 해시태그 생성돼 또 사과

[헤럴드경제=한지숙 기자] SBS가 시사 교양 프로그램 ‘그것이 알고 싶다’에서 이재명 대통령의 이른바 ‘조폭 연루설’을 보도한 것과 관련해 두 번의 사과를 했다.

‘그것이 알고 싶다’ 제작진은 지난 20일 입장문을 내 지난 2018년 7월 21일 방영된 ‘권력과 조폭-파타야 살인사건 그 후 1년’ 편과 관련해 “확실한 근거 없이 의혹을 제기한 것에 대해 사과드린다”고 밝혔다.

이어 해당 소식을 알린 소셜미디어(SNS)에 해시태그로 인해 사흘만에 재차 사과했다.

SBS 측은 22일 “SNS 일부 게시물의 자동 생성 해시태그에 적절하지 않은 단어가 포함된 것을 확인하고 해당 해시태그를 삭제했다”며 “해시태그 관리에 더욱 유의하겠다. 사과드린다”고 밝혔다.

앞서 SBS 뉴스 SNS 글에는 이 대통령에 대한 사과 기사를 올리는 과정에서 해시태그로 #의혹 # 대통령 #이재명 #살인을 함께 올렸다가 논란이 됐다.

이 대통령은 지난 20일 자신의 ‘조폭 연루설’을 주장한 장영하 씨가 유죄 확정판결을 받았다며 지난 2018년 해당 의혹을 처음 보도한 ‘그것이 알고 싶다’에 사과를 요구했다.

이 방송에서 제작진은 이재명 당시 경기도지사가 2007년 성남 국제마피아파 조직원 2명의 변호인 명단에 포함됐다며 성남 지역 정치인들과 폭력 조직 간 연루 의혹을 제기했다.

이 대통령은 자신의 SNS를 통해 “이 방송은 나를 제거하기 위해 동원된 물리적 테러, 검찰을 통한 사법리스크 조작, 언론을 통한 이미지 훼손 작전중의 하나로 보인다”고 지적했다.

그러면서 “정치적 목적으로 거짓의 무덤에 사람을 매장하는 일이 재발하지 않게 하려면 조작폭로한 국민의힘이나 ‘그알’ 같은 조작방송의 반성과 사과가 필요하다”고 짚었다.

이 대통령은 “이재명 조폭연루설을 만든 그것이 알고싶다는 과연 순순히 추후보도할 지, 한다면 어떤 내용으로 보도할 지 궁금하다”면서 “그알 PD의 기적의 논리, 김상중씨의 리얼 연기 덕분에 졸지에 살인조폭으로까지 몰렸다”고 했다. 이어 “저도 과욕이겠지만, 미안하다는 진솔한 한마디를 듣고 싶다”고 덧붙였다.

이에 프로그램 제작진은 “이재명 당시 경기도지사와 성남 국제 마피아 간의 연루 의혹은 법적으로 사실이 아닌 것으로 확인됐다”며 “이재명 당시 경기도지사가 변호인 명단에 포함되었다는 사실 등을 이유로 확실한 근거 없이 의혹을 제기한 것에 대해 사과드린다”고 밝히며 공식 사과했다.

그러나 같은 날 전국언론노동조합 SBS 본부(SBS 노조)는 성명을 내 “이 대통령이 진정으로 SBS의 제작 독립성이 의심되고 공정성이 걱정된다면, 프로그램의 신뢰도를 깎아내리고 PD를 겁박하고, 김상중 진행자까지 욕보일 것이 아니라 입법과 정책으로 SBS의 공정방송을 보장할 일”이라며 “이 대통령은 언론 자유에 재갈 물리는 발언을 중단하라. ‘사과 요구’라는 압박으로 언론 독립을 침해하지 말라”라고 다른 목소리를 냈다.

이에 대해서도 이 대통령은 22일 “권리에는 의무가, 자유에는 책임이 따른다”고 반박했다.

이 대통령은 “진실과 정의는 민주주의의 숨구멍이라 헌법은 특권설정은 금하면서도 정론직필을 전제로 언론을 특별히 보호한다”며 “그렇다고 언론의 자유가 언론의 특권을 의미하는 것은 아니다. 정론직필의 책임을 외면한 채 정치적 목적으로 사실을 왜곡하고 거짓을 유포한다면 그 악영향에 비추어 언론은 일반인보다 더 큰 책임을 지는 것이 타당하다”고 강조했다.