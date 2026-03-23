[헤럴드경제=민성기 기자] 박지원 더불어민주당 의원이 조국 조국혁신당 대표의 국회의원 재보궐 선거 출마와 관련해 “부산과 수도권이 출마가 가능한 지역”이라고 말했다.

박 의원은 23일 SBS ‘김태현의 정치쇼’와의 인터뷰에서 “국회의원은 자기 연고지에서 출마한다”며 이같이 말했다.

그는 “조 대표가 호남에서 출마하겠다면 지역 상징성이 있는 광주나 전주라면 몰라도 중소도시 군산에 출마한다면 유권자들이 납득하겠냐”며 “군산은 조국 대표가 올 곳이 아니다”고 덧붙였다.

박 의원은 ‘조 대표가 군산 출마 시 민주당에서 무공천할 수도 있느냐’는 질문에 “선거연대를 통해서 조정할 수는 있겠지만, 저는 군산은 조 대표가 오실 곳이 아니라고 보기 때문에 (무공천을) 생각하지 않을 것 같다”고 말했다.

박 의원은 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 6선의 주호영 의원과 이진숙 전 방통위원장을 한꺼번에 컷오프시킨 것에 대해서는 ”그 두 분이 컷오프될 줄 몰랐다“며 ”이는 대구에선 누구를 꼽아도 당선된다는 오만함의 극치“라고 지적했다.

진행자가 “주호영 의원이 무소속으로 출마할 것으로 보냐”고 하자 박 의원은 “대구시장에서도 컷오프됐는데 다음 총선 때 공천받을 수 있겠는가”라며 “그렇다면 무소속으로 나올 가능성이 높다고 본다”고 했다.

그러면서 “우리는 국민의힘 컷오프에 대해 논평할 필요 없이 즐기면 된다”며 이래저래 민주당에 유리한 환경이 조성되고 있다고 판단했다.