두 후보 통합 갈등 해소·상생 논의

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선을 앞두고 강기정·신정훈 후보가 공동 행보에 나서 단일화나 연대의 시동이라는 해석이 제기되고 있다.

강기정·신정훈 후보는 23일 오후 3시 천주교 광주대교구에서 옥현진 대주교를 함께 예방할 계획이다.

이번 만남은 오는 7월 1일 통합특별시의 성공적 출범을 위해 통합 과정에서 제기될 수 있는 다양한 갈등을 슬기롭게 해소할 공동체 지혜 및 상생 방안을 모색하고자 마련됐다고 강 후보 측은 설명했다.

강 후보 측은 두 후보가 대학 시절부터 민주화운동을 함께해온 동지이자 가톨릭 신자로서 깊은 인연을 이어왔다고 설명했다.

예방 자리에서는 지역 사회의 화합, 연대, 사회적 약자에 대한 배려, 공동체 회복과 더불어 광주·전남 통합 과정에서의 갈등 조정 및 상생 방안에 대해 폭넓은 의견을 나눌 예정이라고 예고했다.

신 후보 측은 두 사람의 이번 동행이 경쟁을 넘어 통합과 협력의 메시지를 지역사회에 분명히 전달하기 위한 행보라며 ‘원팀 정신’과 ‘책임 있는 경쟁’을 상징적으로 보여주는 자리가 될 것이라고 밝혔다.

강 후보는 “경선이라는 치열한 과정에 있지만 저와 신정훈 후보는 대학 시절부터 더 나은 세상을 꿈꾸며 뜻을 함께해온 오랜 동지였다”며 “통합이 부강한 광주·전남 시대를 여는 주춧돌이 될 수 있도록 공동의 지혜를 모으겠다”고 밝혔다.

신 후보는 “본경선은 경쟁의 과정이지만, 전남과 광주의 미래를 놓고 갈등과 분열로 가서는 안 된다”며 “경쟁은 치열하게 하되, 결과는 하나로 모아내는 통합의 정치가 필요하다”고 강조했다.