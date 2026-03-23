양평 고로쇠축제서 전시 무쏘·무쏘 EV 선보여

[헤럴드경제=정경수 기자] KG모빌리티(KGM)가 지역 축제와 연계한 체험형 마케팅으로 고객 접점을 확대했다.

KGM은 지난 21~22일 경기도 양평군 단월레포츠공원에서 열린 ‘제27회 양평 단월 고로쇠축제’에서 픽업 차량 전시 행사를 성황리에 마무리했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 고로쇠 수액을 주제로 열리는 양평군 대표 봄축제로, 길놀이와 산신제, 음악회, 전통놀이 체험 등 다양한 프로그램이 진행되며 가족 단위 방문객들의 발길이 이어졌다.

KGM은 축제 분위기에 맞춰 캠핑 장비와 레저 용품을 활용한 아웃도어 콘셉트의 전시 부스를 운영하고, 픽업 모델 ‘무쏘’와 ‘무쏘 EV’를 선보였다.

정통 픽업 ‘무쏘’는 디젤과 가솔린 등 다양한 파워트레인과 데크 타입 선택이 가능해 활용도가 높은 것이 특징이다. 전시 차량에는 아웃도어 용품을 적재해 실제 활용성을 강조했다.

전기 픽업 ‘무쏘 EV’도 함께 전시됐다. 해당 모델은 전기차의 경제성과 스포츠유틸리티차량(SUV)의 안락함, 픽업의 실용성을 동시에 갖춘 차량으로 도심과 레저 환경 모두에 적합하다는 평가를 받는다.

현장에서는 ‘무쏘’ 구매 상담 고객을 대상으로 경품을 제공하는 이벤트도 진행됐다.

KGM 관계자는 “지역 축제 현장에서 고객과 직접 소통하며 제품의 매력을 전달하고자 했다”며 “앞으로도 다양한 현장 중심 마케팅을 통해 고객 접점을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.