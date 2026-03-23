HPV 개별 유전형 기반 선별검사 가치 공유 Allplex 포트폴리오 및 스타고라 플랫폼 소개 유럽 전문가들과 공중보건 활용 방안 등 논의

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 분자진단 토탈솔루션 기업 씨젠이 유럽 최대 규모의 관련 학회에서 자궁경부암 예방을 위한 차세대 진단 전략을 제시하며 기술력을 과시했다.

씨젠은 지난 18일부터 21일(현지시간)까지 오스트리아 비엔나에서 열린 ‘유로진(EUROGIN) 2026’에 참가해 인유두종바이러스(HPV) 개별 유전형(Individual Genotyping) 기반 선별검사의 임상적 가치를 공유했다고 23일 밝혔다.

유로진은 전 세계 연구자와 임상의들이 모여 HPV 관련 질환의 예방 및 관리 전략을 논의하는 국제학회다. 씨젠은 이번 학회에서 ‘검출을 넘어, 모든 유전형을 보고 위험을 예측하다’를 주제로 전시 부스를 운영하며, 단순히 감염 여부를 확인하는 수준을 넘어 고위험군 HPV를 유전형별로 구분해 검출하는 솔루션을 소개했다.

전시된 주요 포트폴리오는 고위험군 HPV를 개별 유전형 단위로 구분하는 ‘Allplex™ HPV HR Detection’과 28종의 유전형을 동시에 검출하는 ‘Allplex™ HPV28 Detection’이다. 씨젠은 이를 통해 환자별 위험도를 정밀하게 평가하고 최적의 추적 관리 방안을 수립할 수 있다는 점을 강조했다.

학술적 논의도 활발히 진행됐다. 씨젠이 주최한 심포지엄에서는 유럽 임상 전문가들이 참여해 글로벌 선별검사 가이드라인의 변화와 백신 도입 이후의 감염 패턴 변화를 공유했다. 특히 개별 유전형 데이터가 공중보건 정책 수립 및 역학적 모니터링에 기여할 수 있다는 점이 집중적으로 논의됐다.

이와 관련해 씨젠은 실시간 데이터 분석 플랫폼인 ‘STAgora™(스타고라)’를 선보였다. 스타고라는 검사 데이터를 기반으로 감염병 발생 양상과 유전형 분포를 분석해 단순한 검사 결과를 ‘데이터 인사이트’로 확장하는 도구다.

신대호 씨젠 글로벌비즈니스총괄 부사장은 “HPV 개별 유전형 분석은 환자 맞춤형 관리와 국가별 공중보건 대응에 중요한 정보를 제공한다”며 “검사 결과가 실질적인 질병 대응 환경 기여로 이어질 수 있도록 스타고라와 같은 플랫폼을 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.