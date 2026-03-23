2020년 시작한 기부 7년째 지속…누적 기부금 21억원 달성 소아암·중증 희귀난치성 질환 환아 230여명 치료에 힘 보태 완화의료·통합케어 정착 지원…리모델링 기금 6억원도 추가 조성

[헤럴드경제=홍석희 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스는 올해도 삼성서울병원 소아청소년 환아들을 위해 치료비 3억원을 기부했다고 밝혔다.

시몬스의 삼성서울병원 기부는 2020년 시작돼 올해로 7년째를 맞았다. 누적 기부금은 21억원에 달한다.

이번 기부를 통해 소아암과 중증 희귀·난치성 질환을 앓고 있는 230여명의 환아들이 치료 지원을 받게 됐다. 소아암과 중증 희귀·난치성 질환은 치료 기간이 길고 비용 부담이 큰 만큼 환아와 가족에게 심리적·경제적 부담이 큰 분야로 꼽힌다.

시몬스의 후원은 단순한 치료비 지원을 넘어 소아청소년 의료 지원 체계 확충에도 힘을 보탰다. 2023년 삼성서울병원이 시작한 소아청소년 완화의료 시범사업이 안착하는 데 기여했고, 같은 해 출범한 소아청소년 통합케어 서비스의 기반 마련에도 도움이 됐다는 평가다.

소아청소년 완화의료 사업은 중증 질환 환아와 가족을 대상으로 통증 조절을 통한 삶의 질 개선, 심리·사회적 지원, 신체적·정서적 적응 지원, 임종 및 사별 가족 돌봄 등 통합 서비스를 제공하는 프로그램이다.

소아청소년 통합케어 서비스는 병원 치료와 함께 가정 내 재택의료를 가능하게 하면서 환아의 재활치료와 보호자 대상 심리·정서 지원 프로그램을 함께 운영할 수 있도록 한 것이 특징이다.

삼성서울병원 측은 시몬스의 지속적인 지원이 병원 내 돌봄 체계를 안정적으로 정착시키는 데 큰 역할을 했다고 설명했다. 기업의 사회공헌이 소아청소년 의료의 성장과 발전에 실질적인 변화를 이끌어낸 사례라는 평가도 내놨다.

시몬스 관계자는 “2020년 코로나19 위기 속에서 시작한 기부가 7년째 이어지며 소아청소년 완화의료와 통합케어 서비스 출범에도 힘을 보탤 수 있게 됐다”며 “앞으로도 환아와 가족 곁에서 꿈과 희망을 이어갈 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편 시몬스는 매년 진행하는 치료비 기부와 별도로 2023년부터 지난해까지 약 2년간 제품 판매와 기부를 연동한 ‘뷰티레스트 1925’ 프로젝트도 진행했다.

이 프로젝트는 매트리스가 판매될 때마다 소비자가격의 5%를 삼성서울병원 소아청소년센터 리모델링 기금으로 적립하는 방식으로 운영됐다. 2023년 2월 출시 이후 3000개 이상 판매되며 6억원 이상의 기부금을 조성했고, 지난해 5월 리모델링 완료와 함께 마무리됐다.