‘제10회 먹는샘물·정수기 품평회’서 그랑골드 획득 미네랄 필터 연구 기반 청량한 물맛 구현 2022년 첫 출품 이후 5년 연속 수상 이어가

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원 웰스의 슬림원 직수정수기가 ‘제10회 먹는샘물·정수기 품평회’에서 최고 등급인 ‘그랑골드’를 획득했다.

이번 품평회는 워터소믈리에 7인으로 구성된 심사위원단이 블라인드 테이스팅 방식으로 물맛을 평가해 점수에 따라 그랑골드, 골드, 실버 등급을 부여하는 방식으로 진행됐다.

심사위원단은 슬림원의 물맛에 대해 광천수와 쉽게 구분하기 어려울 정도의 완성도를 갖췄다고 평가했다.

교원 웰스는 20여년간 물맛을 결정짓는 미네랄 필터 연구를 지속해왔다. 정수 과정에서 미네랄 균형을 고려한 물 설계를 통해 깔끔하면서도 청량한 맛을 구현하는 것이 특징이다. 슬림원 역시 이 같은 기술이 반영된 제품으로, 미네랄 볼을 통해 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 규산을 블렌딩한 물을 제공한다.

특히 교원 웰스는 2022년 첫 출품 이후 해당 품평회에서 5년 연속 수상을 이어가며 물맛 품질 경쟁력을 입증해오고 있다.

‘먹는샘물·정수기 품평회’는 한국국제소믈리에협회가 주관하는 행사로, 안전하고 물맛이 좋은 제품에 대한 정보를 소비자에게 제공하기 위해 마련됐다. 국내외 먹는샘물, 정수기, 탄산수 등 9개 부문 출품 제품을 평가한다.

교원 웰스 관계자는 “이번 품평회에서 슬림원이 최고 등급을 받은 것은 지속적인 연구와 품질 고도화 노력이 결실을 맺은 결과”라며 “앞으로도 고객들이 깨끗하면서 건강한 물을 즐길 수 있도록 기술 개발과 품질 관리에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.