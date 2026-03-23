위일환 상무 인터뷰 태양광 인버터 TF 출범…현재 중국산 압도적 탠덤 셀 연구도 착수…작년 R&D 97억원 투입 증설 및 타지역 신규공장 검토

[헤럴드경제(충북 음성)=박혜원 기자] HD현대에너지솔루션이 태양광 인버터 사업에 진출해 태양광 밸류체인 확대에 나선다.

지난 19일 충북 음성 HD현대에너지솔루션 공장에서 만난 위일환 상무는 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “최근 HD현대에너지솔루션 내부에서 공식 인버터 태스크포스(TF)가 출범했다”고 밝혔다.

태양광 인버터는 태양광 패널이 생산한 전력을 가정이나 공장에서 사용할 수 있도록 전환하는 장치다. HD현대에너지솔루션이 현재 셀(태양전지), 모듈과 함께 핵심 장치로 꼽히는 태양광 구성 요소다. 현재 양 제품 생산 규모는 셀 400메가와트(MW), 모듈 1.3GW다.

이를 통해 HD현대에너지솔루션은 태양광 제품 포트폴리오를 넓히고, 현재 아프리카 등 지역에서 진행 중인 태양광 설계·조달·시공(EPC)까지 태양광 밸류체인을 책임진다는 계획이다.

글로벌 시장에서 태양광 인버터는 현재 중국산 지분이 압도적이다. 국내에서도 일부 중소기업만이 중소형 인버터를 생산하고 있다. HD현대에너지솔루션은 중대형 제품에 집중해 ‘태양광 국산화’를 이루겠다는 목표다.

위 상무는 “대규모 태양광 인프라는 30년까지도 운용을 해야 하는데, 이렇게 긴 기간 동안 유지보수(O&M)를 하려면 기업의 연속성, 규모도 중요하다”며 “세계 2위인 중국 태양광 업체가 국내 제조 기반 검토하고 있다고 최근 발표한 상태라 대응이 더욱 시급하다”고 강조했다.

HD현대에너지솔루션은 차세대 태양광 기술을 위한 연구·개발(R&D)도 속도를 내고 있다. 위 상무는 “태양광 산업의 특성은 2~3년이라는 짧은 주기에도 기술 트렌드가 바뀐다는 것”이라고 설명했다.

HD현대에너지솔루션이 2030년을 목표로 개발 중인 ‘탠덤’ 셀이 대표적이다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 최근 태양광으로 구동되는 우주 데이터센터를 구축하겠다고 밝히면서, 그 수단으로 주목받은 기술이다. 탠덤 셀은 기존 셀 대비 태양광 흡수 효율을 40% 이상까지 끌어올린 것이 특징이다.

HD현대에너지솔루션 역시 탠덤 셀을 차세대 기술로 주목하고 관련 연구에 착수한 상태다. 실제로 HD현대에너지솔루션은 지난해에만 97억원을 R&D에 투자했다. 전년(40억) 대비 2배 이상 늘어난 규모다. 위 상무는 “탑콘 후속 모델인 HJT 개발 국책과제를 대규모로 수주해 진행했다”며 “이를 기반으로 탠덤 셀 개발에도 나설 것”이라고 말했다.

인공지능(AI) 전력 수요에, 중국산 태양광 제품 배제 기조가 더해져 최근 K-태양광은 그 어느 때보다 몸값이 높은 상태다. HD현대에너지솔루션 수출 실적은 지난해 1946억원으로, 전년 1140억원 대비 2배 가까이 올랐다. 특히 지난해에는 미국 주택용 태양광 시장에서 처음으로 점유율 10위권에 진입했다.

HD현대에너지솔루션 역시 이런 흐름에 맞춰 증설 등 투자를 검토 중이다. 위 상무는 “현재 음성 공장 신규 설비 투입을 검토 중이며 다른 지역에 신규 공장을 설립하는 방안도 보고 있다”고 설명했다.

올해는 기존에 집중하던 미국, 서유럽 시장에 더해 신규 시장도 적극 진출할 방침이다. 위 상무는 “동유럽과 신흥 국가 진출을 검토하고 있다”며 “기본적으로 모두 중국산 배제 방침이 적용되는 시장”이라고 말했다. 최근에는 아프리카 지역에서도 태양광 프로젝트 매출이 발생하고 있다. 위 상무는 “아프리카 진출을 위해선 금융 지원이 병행돼야 하는데, 아프리카 지역에서도 국산 수요가 충분히 있어 이 지역에서 영역을 넓히고자 한다”고 말했다.

중국산 제품이 장악했다는 평가가 많은 국내 시장 역시 점차 개선될 것이란 전망도 나왔다. 위 상무는 “이제 태양광도 민간 주도에서 점차 정부 주도로 옮겨갈 것으로 보인다”며 “지역에서 전력을 생산해, 수요가 있는 곳으로 옮기는 에너지 고속도로 프로젝트와 같이, 정부 주도 프로젝트는 최소 100MW 규모의 대형 발전소로 구축될 것”이라고 강조했다.