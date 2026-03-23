과산화수소 3% 함유… 착색 예방 효과 임상 결과 4주 후 치아 밝기 85% 개선

[헤럴드경제=최은지 기자] 오스템파마가 약국 유통 시장을 겨냥한 기능성 구강관리 전문 브랜드 ‘옥치’를 새롭게 선보이며 시장 공략에 속도를 낸다.

오스템파마는 브랜드 론칭과 함께 첫 번째 라인업으로 ‘옥치 미백 치약’을 출시했다고 23일 밝혔다. 이번 신제품은 일상적인 양치만으로도 전문적인 미백 관리가 가능하도록 기획된 약국 전용 제품이다.

최근 셀프 구강관리 시장 성장과 함께 치아 미백에 대한 소비자 요구가 높아짐에 따라, 오스템파마는 약국의 전문성을 결합한 기능성 제품으로 차별화를 꾀한다는 전략이다.

옥치 미백 치약은 치아 표면의 색소를 분해하는 성분인 과산화수소를 3.0% 함유했다. 이는 의약외품 치아 미백제 표준 제조 기준에서 허용하는 최대 함량이다. 여기에 SHMP(Sodium HexaMetaPhosphate) 성분을 더해 치아 표면에 보호막을 형성하고, 색소 재부착을 억제해 착색 예방 효과를 높였다.

효능은 치과대학 임상을 통해 입증됐다. 동일 주성분을 적용한 시험 결과, 사용 4주 후 치아 밝기 개선율은 85.13%를 기록했으며 12주 후에는 시험 대상자 전원(100%)에게서 개선 효과가 확인됐다.

오스템파마 관계자는 “옥치는 약국 특성과 소비자 니즈를 정밀하게 반영해 기획한 브랜드”라며 “전문의약품부터 의약외품까지 아우르는 제품군을 지속적으로 선보여 브랜드 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

오스템파마는 오는 4월 시린이 보호와 충치 예방에 특화된 신제품 2종을 추가로 출시하며 옥치의 기능성 라인업을 본격적으로 확대할 계획이다.