국제 강아지의 날 맞아 반려동물 헌혈 문화 확산 나서 헌혈견 인터뷰·프로필 촬영 통해 정기 콘텐츠 발행 수도권 시작으로 전국 확대…연말 아카이빙·굿즈 제작 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 포포몽은 한국헌혈견협회와 함께 반려동물 헌혈 문화 확산을 위한 ‘러브 링커(Love Linker)’ 캠페인을 전개한다고 23일 밝혔다.

이번 캠페인은 3월 23일 국제 강아지의 날을 맞아 반려동물 헌혈의 가치를 알리고 헌혈견의 나눔을 기록하기 위해 마련됐다. 반려동물 수혈 수요는 늘고 있지만 헌혈견에 대한 사회적 인식은 여전히 낮다는 문제의식에서 출발했다.

포포몽은 “우리 아이의 평범한 일상이 누군가에게는 기적 같은 내일로 이어진다”는 메시지를 앞세워 보호자들이 생명을 잇는 연결고리 역할에 자부심을 느끼고, 반려동물 헌혈이 자연스러운 문화로 자리 잡을 수 있는 기반을 만들겠다는 계획이다.

올해 1분기 주인공으로는 6살 골든리트리버 ‘크림이’가 선정됐다. 크림이는 지금까지 총 5차례 헌혈에 참여한 헌혈견이다. 보호자는 과거 첫째 반려견이 수혈을 받았던 경험을 계기로 둘째인 크림이를 입양한 뒤 꾸준히 헌혈 활동에 참여해왔다고 포포몽은 설명했다.

포포몽 관계자는 “헌혈견들의 이야기가 널리 알려져 반려동물 헌혈이 일상 속 자연스러운 나눔 문화로 자리 잡길 바란다”며 “제품을 넘어 반려동물의 삶 전반을 돌보는 브랜드로서 헌혈견이 존중받는 문화를 조성하는 데 힘을 쏟을 것”이라고 말했다.

한편 포포몽은 2023년 12월 한국헌혈견협회와 업무협약을 체결한 이후 헌혈견을 위한 물품 정기 후원과 국제 강아지의 날 기념 이벤트 등 반려견 헌혈 인식 제고와 윤리적 채혈 문화 정착을 위한 활동을 이어오고 있다.