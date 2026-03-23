기업·인재 유입, 혁신역량 제고, 인프라 개선 등 3대 아젠다 35개 공통과제 발표 광주전남 행정통합, 부산울산 신공항, 오송바이오산단 등 140개 지역특화과제도 제안 “수도권-비수도권 경영 격차 6대4”…중소기업 중심 지방성장 전략 반영 촉구

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 23일 중소기업이 이끄는 지방주도 성장을 위한 중소기업 정책과제 175선을 발표했다.

중소기업중앙회는 지역 중소기업이 수도권 중소기업에 비해 인구감소와 지방소멸, 저성장과 활력 저하, 인프라 부족이라는 3중고에 직면해 있다고 진단했다. 수도권과 비수도권 간 양극화가 불평등을 넘어 사회 전반에 부정적 영향을 미치고 있다는 것이다.

중소기업중앙회는 중소기업이 이끄는 지방주도 성장으로의 대전환을 위해 기업 및 인재 유입 촉진, 산업 및 기업 혁신역량 제고, 인프라 개선 등 3대 아젠다를 중심으로 35개 공통과제와 140개 지역특화과제를 제안했다.

첫 번째 아젠다인 기업 및 인재 유입 촉진 분야에서는 리쇼어링 기업의 지방 유입 촉진을 위한 인정범위 확대, 강소기업 플랫폼을 통한 청년 구직자와 지역 중소기업 간 미스매치 해소 등 8개 정책과제를 제시했다.

산업 및 기업 혁신역량 제고 분야에서는 지역 전통 제조업 사업전환 지원, 지역 중소기업 연구개발(R&D)과 조달 연계체계 구축, 지역거점대와 폴리텍, 지역기업 간 연계·협업 강화, 업종·공정별 중소기업 AX·DX 지원 강화, 지역 주력산업 육성을 위한 조직화 지원 등 15개 과제를 담았다.

기업 연계 인프라 개선 분야에서는 지역기업 정착을 위한 노후 산업단지 입주업종 유연화, 청년층의 지역 중소기업 장기재직을 유도하기 위한 정주여건 개선, 지역 중소기업 금융 접근성 강화 등 12개 과제를 제안했다.

이와 함께 전국 각지 중소기업 현장의 목소리를 반영한 140개 지역특화과제도 함께 내놨다.

광주전남지역에서는 지난 3월 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’ 통과를 계기로 중소기업계가 참여하는 통합특별시 개발 기본계획 수립과 행정통합 지원재정 활용 방안 마련을 제안했다.

부산울산지역은 가덕도 신공항의 신속한 착공과 해양 관련 기관의 부산 이전을 통한 지역 중소기업 협업체계 강화를, 경남지역은 조선·기자재 중소기업 경쟁력 강화 지원을 과제로 제시했다.

대구경북지역은 중소기업의 미래 모빌리티 산업전환 지원과 고도화, 자동차 및 신소재 부품기업의 수출기업화 추진을 제안했다. 대전세종지역은 딥테크 창업밸리 조성 등 지역 창업·벤처 여건 개선, 충남지역은 신재생에너지 보급사업 지방정부 평가지표 개선, 충북지역은 오송바이오산단 내 바이오기업 유치 및 창업 지원 등을 주요 과제로 꼽았다.

수도권에서는 접경지역 등 각종 규제로 개발에 어려움을 겪는 경기북부에 대해 규제 완화 내용을 담은 평화경제특구 활성화 방안 마련을 제안했다. 경기지역은 지역 중소슈퍼 재생을 위한 중앙정부 운영지원 근거 마련, 인천지역은 산업용품 전용 스마트 공동물류센터 건립 지원, 서울지역은 국내 최대 인쇄산업 집적지에 대한 체계적 지원 강화를 각각 요청했다.

이 밖에도 전북지역은 새만금 중소기업 특화 RE100 산업단지 지정·지원, 제주지역은 제주형 LPG용기 순환사업 실시, 강원지역은 강원형 공급망 안정화 플랫폼 구축을 통한 제조기반 확충 등을 제안했다.

중소기업중앙회는 중소기업 전체 매출액 기준으로 수도권과 비수도권 기업 간 경영 격차가 6대4까지 벌어져 있으며, 비수도권 중소기업의 63%가 수도권과의 경영 격차를 크게 체감하고 있다고 설명했다.

중소기업중앙회 관계자는 “2000년대 이후 급격히 진행된 수도권 집중 추세를 전환하고, 중소기업과 소상공인 모두가 행복한 지방주도 성장이 되기 위해 이번 정책과제가 적극 반영돼 실질적인 정책으로 이어져야 한다”고 말했다.