[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 3주 연속으로 올라 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 16∼20일 전국 18세 이상 2513명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 62.2%로 나타났다. 이는 지난주 조사보다 1.9%포인트(p) 오른 수치다. 부정 평가는 2.5%p 떨어진 32.5%였다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 5.3%였다.

리얼미터는 “중동 사태에 대한 전쟁 추가경정예산(추경) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다”고 해석했다.

한편 지난 19∼20일 전국 18세 이상 1005명을 대상으로 진행한 정당 지지율 조사에서는 더불어민주당이 53.0%, 국민의힘이 28.1%로 나타났다. 민주당은 전주 대비 2.5%p 상승, 국민의힘은 3.8%p 하락한 수치였다.

두 조사는 모두 무선 자동 응답 방식으로 이뤄졌고, 대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±2.0%p, 응답률은 5.9%였다. 정당 지지율 조사 응답률은 표본 오차 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p, 응답률은 5.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.