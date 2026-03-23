상반기 최대 규모…전 계열사 참여 먹거리 혜택 담은 ‘랜슐랭 가이드’ 공개

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계그룹은 4월 1일부터 12일까지 상반기 최대 쇼핑 축제 ‘랜더스 쇼핑페스타(랜쇼페)’를 개최한다고 23일 밝혔다.

올해 6회차를 맞은 행사에는 이마트, 신세계백화점, SSG닷컴, G마켓 등 전 계열사가 참여한다. 올해는 핵심 상품인 ‘슈퍼스타템’ 16종을 준비했다.

이마트는 안심·등심·채끝 등 스테이크 상품을 선보이는 신규 브랜드 ‘헤비 앤 텐더’를 40% 할인가에 판매한다. 신세계백화점은 라이프스타일 큐레이션 공간인 ‘트웰브’의 상품과 신세계 암소한우 특가 등을 특별 기획한다.

이마트24는 손종원 셰프와 협업한 간편식 7종을 출시한다. 스타벅스는 KBO리그와 협업한다. 신세계까사는 프리미엄 안마의자 ‘캄포 레스트 마사지 리클라이너’를 준비했다. G마켓은 ‘로보락 로봇 청소기’를 할인가에 판매한다.

먹을거리와 특가 혜택을 담은 ‘2026 랜슐랭 가이드’도 공개한다.

신세계백화점은 스위트델리·푸드마켓·식당가·와인 등 푸드존에서 사용할 수 있는 최대 30% 할인 쿠폰팩을 제공한다. 조선호텔앤리조트에서는 더 그레이트 홍연·나인스게이트, 팔레드 신 등 주요 레스토랑의 파인다이닝 시즌 코스를 최대 20% 할인한다.

노브랜드 버거는 신제품 ‘NBB 어메이징 더블 랜쇼페 에디션 세트’를 4700원에 제공한다. SSG닷컴에서는 참외·포도·한우 등 인기 신선식품을 최대 40% 할인한다. SSG닷컴은 100여종의 상품을 쓱7클럽 멤버십 회원 전용 특가에 선보인다.

사전 프로모션도 주목할 만하다. 이마트는 오는 26일부터 31일까지 ‘미리 보는 랜더스 쇼핑 페스타’ 행사를 통해 신세계포인트 적립 시 주요 상품을 최대 60% 특가에 선보인다. 인천SSG랜더스필드에서는 28일부터 29일까지 이마트, 이마트24, SSG닷컴 등 주요 계열사가 참여하는 팝업스토어가 열린다.

신세계그룹 관계자는 “올해 랜쇼페는 고객의 체감 혜택을 늘렸다”며 “그룹 차원의 통합 마케팅을 더 강화하겠다”고 말했다.